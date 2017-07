O reencontro de Évora e Pichardo na vitória de Taylor

Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo), Tony Gallopin (Lotto Soudal), Ion Izagirre (Bahrain-Merida) e, sobretudo, Alejandro Valverde (Movistar). A sorte nada quis com eles no primeiro dia do Tour 2017, que assistiu ao abandono precoce do espanhol de 37 anos e à afirmação de força de Geraint Thomas no contra-relógio que percorreu as ruas de Düsseldorf, na Alemanha. O britânico da Sky ainda roeu as unhas nos instantes finais, mas o dia era dele.

PUB

Nem Tony Martin nem o piso traiçoeiro travaram a celebração de um corredor que cresceu a admirar Jan Ullrich e que passou a acreditar no ciclismo como carreira depois de se sagrar campeão mundial júnior de pista na disciplina de scratch, em Los Angeles. A própria Sky chegou a ter em Vasil Kiryienka e em Michal Kwiatkowski dois candidatos ao triunfo no contra-relógio individual deste sábado, mas apenas até Thomas entrar em cena. Com o tempo de 16m04s, num percurso de 14km, pulverizou a melhor marca até então e superou toda a concorrência.

“Estava tranquilo, fiz o meu trabalho e é um sentimento incrível. Pensei que o Tony Martin ou mais alguém ia superar a minha marca, mas consegui. É um grande dia para mim”, declarou o vencedor, que comentou desta forma as condições atmosféricas (chuva e humidade) que contribuíram para tornar o piso escorregadio e perigoso. “Não escorrega muito se não formos muito depressa. Houve alturas em que pensei que podia ser mais rápido, mas fui cauteloso e correu bem.”

PUB

O mesmo não podem dizer alguns dos rivais, que acabaram por resvalar para as barreiras de protecção, com o caso mais dramático a atingir o experiente Alejandro Valverde. Numa das várias curvas do traçado, o vencedor da Vuelta 2009 viu a roda dianteira derrapar e acabou por seguir em frente, embatendo com violência numa das grades. Ficou de imediato no chão, agarrado à perna, até ser transportado para o hospital.

“Valverde sofreu um impacto muito forte na rótula e uma ferida na tíbia que provocou muito sangramento”, explicou o director da Movistar, Chente García Acosta, dando conta também de fortes dores nas costas. “Que tristeza terminar um Tour logo no primeiro dia”, acrescentou a equipa, em comunicado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Geraint Thomas também já sentiu na pele as dores de um acidente deste género. Em 2009, quando corria pela Barloworld, fracturou a pélvis e o nariz numa saída em frente num contra-relógio e esteve 20 dias sem pedalar. Levantou-se mais forte e, no final da época, sagrou-se campeão britânico individual de perseguição, um título que lhe concederia um lugar na Sky e o embalaria para a sua melhor temporada até então na estrada, ao vestir durante três dias a camisola da juventude no Tour.

Melhor, só mesmo a prestação em Londres 2012, quando alcançou o ouro olímpico na perseguição por equipas, numa prestação que incluiu um recorde do Mundo e que serviu também para completar uma etapa (sempre se sentiu dividido entre a estrada e a pista) e passar a concentrar-se no seu papel na Sky.

Para já, aos 31 anos, colocou a equipa britânica no topo da Grande Boucle 2017, sendo o terceiro lugar de Kiryienka e o sexto do candidato à camisola amarela final Chris Froome (a 12 segundos) também boas notícias para a Sky. “Já tive a minha dose de azar neste ano. O último mês não me correu bem, por isso esta vitória é incrível”, notou Geraint Thomas. Veremos se foi suficiente para afastar a má sorte.

PUB

PUB