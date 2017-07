Fernando Santos: "Nunca poderão tirar mérito a esta equipa"

Na véspera do último jogo de Portugal na Taça das Confederações, Fernando Santos aproveitou para enquadrar a eliminação nas meias-finais, diante do Chile, fazendo uma retrospectiva sobre a prestação de Portugal. "Esta equipa foi responsável por um dos maiores feitos da história do futebol português, senão o maior. A nível de selecção, é de certeza o maior feito. Por isso, mérito nunca lhe poderão retirar", atalhou o seleccionador nacional.

O técnico de 62 anos falava aos jornalistas na Arena Otkrytie, em Moscovo, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de domingo com o México, uma espécie de segundo assalto num torneio de curta duração, depois do embate na fase de grupos. Admitindo que foi difícil digerir o jogo com o Chile (0-0 após prolongamento, 3-0 nas grandes penalidades), Fernando Santos garantiu que essa frustração está ultrapassada.

"As horas a seguir ao jogo e o dia seguinte foram difíceis de ultrapassar. Foi um momento de tristeza, mas isso não invalida o compromisso que esta equipa tem. Estamos a entrar na normalidade e amanhã (domingo) vamos dar o nosso melhor. É a nossa obrigação", assinalou, assegurando que vive "muito bem" com as críticas e que nunca faltou empenho à selecção portuguesa.

"Portugal mostrou aqui que está nas provas com o firme propósito de chegar à final e vencer. Mostrou aqui total empenho. Esse é um estado de espírito que tem permanecido e vai permanecer nesta equipa", apontou, justificando a dispensa de Cristiano Ronaldo como a decisão correcta a tomar: "É um momento muito importante na sua vida e, a partir do momento em que não conseguimos o nosso objectivo principal, que era chegar à final, entendemos que seria bom para o jogador estar com a sua família".

Mas Ronaldo não será o único ausente do embate com o México. Raphael Guerreiro está também de fora, o guarda-redes Beto está em dúvida e Bernardo Silva também: "Temos dúvidas de que o Bernardo Silva consiga recuperar a tempo do jogo. Apresentou queixas durante o treino e tenho sérias dúvidas de que possa estar no jogo", afirmou Fernando Santos.

