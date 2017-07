Bruno de Carvalho: "Sou católico, não sei nada de bruxarias, perguntem ao Gomes da Silva"

O presidente do Sporting comentou a polémica sobre o caso dos emails do Benfica à chegada ao Coliseu para a cerimónia da Gala Honoris do clube, afirmando ser católico e que não percebe nada de bruxarias.

"Os e-mails? Não acompanho absolutamente nada, tenho estado a preparar a equipa para esta época, assim como esta gala e o meu casamento. Bruxos? Sou católico, não sei nada de bruxarias. É melhor perguntarem ao Rui Gomes da Silva, porque acho que ele gosta disso", afirmou Bruno de Carvalho quando questionado sobre o caso polémico que agita o futebol português.

Sobre a gala desta noite, Bruno de Carvalho lembrou que se trata de "uma homenagem a todos aqueles que trabalharam com esforço e dedicação para alcançar a glória na época passada", durante a qual o Sporting "conquistou muitos títulos, com excepção do futebol sénior masculino".

A pergunta seguinte incidiu justamente sobre a equipa principal de futebol, se seria a mais forte dos últimos anos, tendo em conta os reforços que têm sido contratados: "É o que eu digo sempre, desde que cheguei ao Sporting, vão ser três equipas muito fortes e ganhará aquela que tiver melhor atitude, mais garra, mais empenho, mais compromisso com os objectivos do clube. Vão ser três grandes plantéis, muito fortes".

Finalmente, questionado sobre a contratação de Fábio Coentrão e sobre a não aprovação por parte da Assembleia-Geral da Federação Portuguesa de Futebol da norma que proíbe a utilização de cigarros electrónicos, limitou-se a dizer: "Boa noite e divirtam-se na festa."

Entre as inúmeras figuras ligadas ao clube que desfilaram na passadeira verde que dava acesso à sala do Coliseu dos Recreios, estavam alguns futebolistas do actual plantel, nomeadamente o central uruguaio Sebastien Coates, logo questionado sobre os novos reforços do Sporting. "Estamos a formar um grande grupo. Os jogadores que chegaram têm muita qualidade e espero que se adaptem bem ao clube. Doumbia (avançado costa-marfinense, último reforço do plantel)? Tem muita qualidade. É como digo, estamos a formar um grande grupo", disse Coates, que esta época deve passar a ser um dos capitães de equipa, por vontade do treinador Jorge Jesus.

O brasileiro Mattheus Oliveira é uma das caras novas do Sporting para a época 2017/18 e não escondeu o entusiasmo por fazer parte da família sportinguista, que celebra esta noite a sua Gala no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. "Estou muito feliz por estar neste clube e neste evento. Quando cheguei disse que era um clube gigante, mas a cada dia que passa, com mais contacto, digo que ainda é mais do que esperava. É bom sentir o carinho dos adeptos. Estou a sentir isso na pele", afirmou o médio de 22 anos contratado ao Estoril-Praia no defeso.

O filho do ex-internacional canarinho Bebeto realçou ainda a importância de trabalhar bem na pré-época que o Sporting iniciou esta semana: "Tem sido intensa, mas tem de ser assim mesmo, pois precisamos de estar bem preparados para os jogos. Se quisermos conquistar títulos e vitórias temos de trabalhar forte."

Idêntico estado de espírito mostrou o médio argentino Alan Ruiz, que expressou o desejo de estar na gala do próximo ano como campeão nacional: "Estou a partilhar estes momentos pela segunda vez e sinto-me muito feliz por estar aqui. É uma gala muito importante, tanto em termos individuais como colectivos, porque vão ser premiados jogadores e atletas que tiveram um grande ano e que acompanhamos em todos os momentos."

Depois de ter terminado a época passada lesionado, Alan Ruiz garantiu ainda que está pronto para entrar em acção. "Tenho-me sentido bem. Fico muito contente por ter voltado a trabalhar com os meus companheiros. Trabalhei arduamente durante as férias, logo não tive muito tempo para descansar. Mas isso permitiu-me começar a pensar já no que aí vem em termos de competição", disse.

