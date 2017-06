PSD ataca "vergonha" da auditoria pedida pelo MAI sobre SIRESP

Nesta sexta-feira, o PSD considerou "uma vergonha" que a ministra da Administração Interna tenha pedido ao Instituto de Telecomunicações uma auditoria sobre o funcionamento do SIRESP, sistema de comunicações de emergência, por ter na Altice um accionista em comum. "Esta atitude é uma vergonha. O Instituto de Telecomunicações tem como principal accionista a Altice e a Altice é o principal accionista do SIRESP", afirmou o deputado do PSD Carlos Abreu Amorim, para quem esta é "uma auto-avaliação" ou uma "introspecção administrativa".

Por isso, os sociais-democratas contestam que esta "auto-avaliação" seja independente, como a justificou a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, quando pediu a auditoria ao funcionamento do SIRESP durante os incêndios de Pedrógão Grande.

Em comunicado, datado de 26 de Junho e intitulado "MAI exige respostas rigorosas ao funcionamento do SIRESP", é dito que Constança Urbano de Sousa determinou estes dois procedimentos às duas entidades após "informações de carácter técnico operacional coligidas" e tendo em conta que "foram reportados dificuldades na utilização" do SIRESP "no trágico incêndio de Pedrógão Grande". A maior parte das mortes ocorridas em Pedrógão Grande coincidiu com o período de colapso do sistema de rede de emergência.

A ministra determinou a realização pelo Instituto de Telecomunicações (IT) a "elaboração de um estudo independente sobre o funcionamento do SIRESP em geral, e em situações de acidente grave ou catástrofe, em particular". O incêndio que deflagrou a 17 de Junho, em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, provocou pelo menos 64 mortos e mais de 200 feridos, e só foi dado como extinto uma semana depois.

