Hospital de Portalegre abre inquéritos a duas mortes

O Hospital Dr. José Maria Grande, em Portalegre, abriu dois inquéritos às mortes de duas mulheres com menos de 40 anos, depois de terem sido assistidas na cirurgia e na urgência desta unidade de saúde, confirmou ao PÚBLICO Ilídio Pinto Cardoso, porta-voz do hospital.

PUB

O porta-voz afirmou ainda que, até ao momento, não foram apresentadas queixas por parte das famílias das duas mulheres.

O Ministério da Saúde remeteu explicações para a Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS), que até ao momento não respondeu ao pedido de esclarecimento feito pelo PÚBLICO.

PUB

Uma das mulheres, com 39 anos, foi internada no Hospital de Portalegre para uma cirurgia programada, e não urgente, à vesícula biliar, segundo a SIC Notícias. Durante a operação a mulher sofreu uma hemorragia intra-abdominal grave.

A paciente, no seguimento da hemorragia, foi encaminhada para os cuidados intensivos do Hospital de Portalegre. O agravamento do estado de saúde da mulher levou à transferência para um hospital central na zona de Lisboa. No transporte da doente estiveram presentes dois médicos e um enfermeiro. A hemorragia foi estancada, no hospital em Lisboa, mas a mulher acabou por morrer.

O segundo caso remonta à passada quarta-feira, quando uma mulher deu entrada no serviço de urgência do Hospital de Portalegre pelas 2h, com sintomas de má disposição, tendo obtido alta hospitalar poucas horas depois.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Durante a madrugada foi de novo encaminhada para o hospital, mas, de acordo com João Moura Reis, presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA) citado pela agência Lusa, deu entrada no serviço de urgência já cadáver.

"De acordo com o que me foi transmitido, a paciente enquanto esteve no hospital foi medicada com critério para a patologia que se queixava, obtendo melhoras. Esteve um período de tempo em observação e, quando realmente teve melhoras, foi enviada para casa", afirmou João Moura Reis.

Segundo a SIC Notícias já foram solicitadas e realizadas autópsias às duas vítimas.

PUB

PUB