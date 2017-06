Conselho Nacional do PSD marcado por muitas críticas ao Governo

O Governo esteve debaixo de fogo anteontem à noite no Conselho Nacional do PSD pelo “desnorte, descoordenação e falta de sentido de Estado” que tem assumido. Com os incêndios a dominar o debate político, Pedro Passos Coelho aproveitou o palco do Conselho Nacional para carregar nas críticas, acusando a actuação do Governo no caso de Pedrógão Grande e cavalgou as contradições entre os vários serviços.

Segundo o líder do PSD, na questão dos incêndios em Pedrógão Grande, que causaram prejuízos de 20 milhões de euros, o Governo agiu como “baratas tontas” com vários serviços a contradizerem-se. Passos pronunciou-se sobre as recentes mudanças na estrutura de coordenação na Protecção Civil para as criticar, mas sobre a gaffe que cometeu esta semana relacionada com os supostos suicídios (que não aconteceram) nem uma palavra.

No mesmo registo, o líder da bancada do PSD, Luís Montenegro, disparou contra o primeiro-ministro, acusando-o de andar “mais preocupado com os seus níveis de popularidade”.

“O exemplo do fogo de Pedrógão Grande é sintomático. Numa altura em que os portugueses pedem respostas perante situações indescritíveis que levaram as vítimas ao encontro da morte, vem a público que o Governo anda a estudar níveis de popularidade do primeiro-ministro. Isto diz muito do que é a postura do Governo e a forma como encara situações que exigiriam um sentido de Estado profundo”, disse, Montenegro numa referência à notícia do Jornal I, segundo a qual o Governo teria encomendado um estudo de opinião para testar os seus níveis de popularidade pós-incêndios.

O líder da bancada parlamentar, que se ausentou da sala para falar com os jornalistas, acrescentou que o Governo “está a deixar colapsar o Estado” e atacou a “descoordenação” nos incêndios de Pedrógão Grande, ao mesmo tempo que aludiu às nomeações para os órgãos de coordenação da Protecção Civil e às dívidas aos bombeiros.

E porque o PSD não quer perder de vista o tema da suposta fuga de dinheiro para contas offshore, Montenegro defendeu que António Costa deve apresentar um pedido de desculpas pelas acusações que proferiu. ”O primeiro-ministro fez uma insinuação grave no Parlamento dizendo que o Governo que nós liderámos deixou sair 10 mil milhões para paraísos fiscais numa altura em que estava a promover medidas de austeridade. Uma acusação infundada que está agora inequivocamente desmentida”, sustentou, acrescentando que o chefe de Governo “devia ter a atitude nobre que se exige a quem tem sentido de Estado e respeito pela posição que ocupa, que era a atitude de pedir desculpa”.

As palavras finais de Passos Coelho foram dirigidas ao partido. Reafirmou a sua disponibilidade para voltar a disputar a presidência do PSD no congresso do próximo ano e revelou que os críticos internos não lhe tiram o sono.

A única intervenção da noite que destoou voltou a ser a de Luís Rodrigues, ex-presidente da distrital de Setúbal e candidato à Câmara de Arraiolos (Évora). Sem nunca citar nomes, Luís Rodrigues criticou aqueles que querem disputar a liderança do partido, mas que “não dão a cara, escondendo-se atrás de jogos de sombras”. Ao PÚBLICO, o deputado disse: “Não acredito que aqueles que se perfilam agora sejam candidatos nas próximas eleições internas antes do congresso”.

