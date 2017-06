Blogger vietnamita condenada a dez anos de prisão

Uma blogger vietnamita foi condenada na passada quinta-feira a dez anos de prisão. O tribunal entendeu que a autora difama o regime e distorce as políticas governamentais nas publicações e em entrevistas.

PUB

Nguyen Ngoc Nhu Quynh, conhecida na blogosfera como Me Nam – Mãe Cogumelo, em português – estava detida desde Outubro de 2016, depois de visitar um activista preso no país. A sua detenção deu origem a uma petição com mais de 1000 assinaturas apelando à sua libertação, noticia a BBC.

De acordo com o advogado de defesa, Vo Na Don, a blogger foi condenada na província de Khanh Hoa. Em causa está o conteúdo de 18 artigos publicados no seu Facebook e de entrevistas a órgãos de comunicação estrangeiros, como Voice of America e Radio Free Asia. Fundadora da maior rede de blogues no Vietname, a blogger de 37 anos escrevia sobre direitos humanos, liberdade de expressão, a brutalidade policial no país e sobre o Governo.

PUB

De acordo com o advogado, Quynh manteve a a declaração de inocência durante o julgamento: “[Quynh] Não admitiu que cometeu um crime, dizendo que tem o direito de se expressar livremente”, segundo declarações citadas pelo jornal britânico The Guardian. Para o defensor, a sentença de Quynh é “demasiado dura e injusta”.

Le Thi Thu Hang, uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Vietname afirmou que o julgamento de Quynh foi conduzido conforme a lei. No Vietname “todas as acções que violem a lei devem ser tratadas de acordo com a regulamentação" do país, insistiu mesma responsável.

Porém, a sentença causou indignação na comunidade internacional, com organizações exigirem a libertação da autora. O Departamento do Estado norte-americano afirmou estar “muito preocupado” com a sentença e pediu a libertação imediata da “blogger da paz”. Num vídeo publicado no Facebook, uma porta-voz desta organização pediu ainda para ao governo vietnamita respeite o direito à liberdade de expressão.

Spokesperson Nauert comments on the prison sentencing of a blo... State Department Spokesperson Nauert comments on the conviction of a Vietnamese International Women of Courage (IWOC) awardee and blogger Nguyen Ngoc Nhu Quynh. Publicado por U.S. Department of State em Quinta-feira, 29 de Junho de 2017

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Organizações internacionais dos direitos humanos também exigem a libertação de Quynh. A Amnistia Internacional e a Organização da Defesa dos Direitos Humanos exigem, num comunicado citado pelo Guardian, a retirada das “acusações contra pessoas que se expressam de forma pacífica”.

“O escândalo não é o que a Mãe Cogumelo disse, mas sim que as autoridades de Hanói [capital do país] se recusem a reprimir as severas leis draconianas”, afirmou Phil Robertson, representante da organização Human Rights Watch (HRW) no continente asiático. Segundo o diário britânico, a HRW contabiliza 110 presos políticos no país. O Governo de Hanói diz que só estão detidos os que não cumprem a lei.

Em Março de 2017, a blogger agora condenada foi distinguida por Melania Trump, primeira-dama dos Estados Unidos, com o Prémio Internacional Mulheres de Coragem. Porém, o Vietname foi contra a atribuição do prémio dizendo que este não era apropriado e que não iria ajudar nas relações entre os dois países.

PUB

PUB