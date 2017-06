Os amigos dos cépticos das alterações climáticas

É fascinante como as organizações mais ultraconservadoras dos EUA, para não dizer mais radicais e retrógradas, defendem com a mesma convicção que as mulheres devem ser obrigadas a ter filhos com malformações profundas, que o casamento gay é errado e que a actividade humana não está na origem das alterações climáticas.

Como se ser-se conservador nos costumes fosse sinónimo de cepticismo em relação à ciência. E ser-se socialmente liberal nos tornasse mais racionais e confiantes na investigação científica.

Mas mais interessante ainda é procurar os nomes de quem financia o “contramovimento das alterações climáticas”.

Desde 1997, um ano marcado pelas negociações pré-assinatura do Protocolo de Quioto, foram identificados vários financiadores desta causa bizarra. Há nomes conhecidos como as Fundações Scaife, que apoiam doidos como a Reason TV. Há nomes obscuros como o Knowledge and Progress Fund, o Heartland Institute e o Americans for Prosperity. E há os clássicos, como a ExxonMobil e os irmãos Koch (só Charles e David Koch, donos de um conglomerado de petróleo, gás e químicos com sede no Kansas, ofereceram nos últimos 20 anos 100 milhões de dólares a 84 grupos que negam a responsabilidade humana nas alterações climáticas).

Entre 2003 e 2010, a “causa céptica" recebeu 500 milhões de dólares, um quinto do apoio dado às organizações ambientalistas. Mas a desproporção é mitigada pelo (diferente) uso que ambas fazem do dinheiro. Os “cépticos” investem em lobbying (a congressistas ou estudantes) e os que confiam na ciência investem na procura de soluções (como desenvolver uma indústria de painéis solares na China).

A origem do dinheiro dos “cépticos” é cada vez mais secreta. Uma das razões chama-se Donors Trust e Donors Capital Fund, fundos criados logo a seguir a Quioto para “proteger as intenções dos doadores libertários ou conservadores” que “se dedicam aos ideais do 'governo pequeno', da responsabilidade pessoal e da livre iniciativa”. Garantem sigilo a quem dá e garantem distribuição do dinheiro pelas “causas certas”. Por outras palavras, são caixas negras impossíveis de escrutinar.

Não espanta que os milionários cépticos tenham pudor. A ciência é esmagadora. Passariam por tolos. A NASA diz que o nível do mar subiu 20 centímetros no último século e que nos últimos 20 anos o ritmo da subida foi duas vezes mais rápido; que a temperatura aumentou 1,1 graus Celsius desde o século XIX, “uma mudança sobretudo causada pelo aumento de dióxido de carbono e outras emissões produzidas pelo homem que são lançadas para a atmosfera”; que a superfície de gelo da Antárctida perdeu 152 quilómetros cúbicos de gelo só entre 2002 e 2005; que os glaciares estão a derreter em todo o planeta (Alpes, Himalaias, Andes, Alasca e África); que a acidez das camadas superficiais da água do mar aumentou 30% desde a Revolução Industrial; e que o mês de Maio de 2017 foi o Maio mais quente de sempre em 137 anos de registos.

Há dias, em duas audiências separadas no Senado, o democrata Al Franken, que foi comediante antes de ser político, fez várias perguntas simples e directas a dois membros da Administração Trump sobre alterações climáticas. Ficamos sem saber se devemos rir ou chorar. Ryan Zink, secretário do Interior, e Rick Perry, secretário da Energia, não conhecem sequer os dossiers. Zink, que no passado defendeu que os glaciares derretem de “forma consistente” há milhares de anos, não soube (ou não quis arriscar) responder à pergunta: “Que previsões fazem os cientistas que trabalham para o Governo em relação ao aquecimento global?”. Já Perry disse que o melhor será encomendar-se um exercício estilo cientistas pró versus cientistas contra e esperar pelos resultados. Franken fez-me rir como quando eu me ria com os seus sketches. “Mas isso já foi feito e sabe quem pagou? Os irmão Koch! Os irmãos Koch! E sabe qual foi o resultado? Igual a todos os outros estudos.” Zink e Perry também acham que a NASA inventou aquilo de um homem ter ido à Lua.

