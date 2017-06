Campanha contra procuradora-geral da Venezuela preocupa Nações Unidas

A ONU diz estar “profundamente preocupada” com a proibição de sair do país e o congelamento dos bens da procuradora-geral venezuelana, Luisa Ortega Díaz, transformada nas últimas semanas em “inimiga pública número um” do regime liderado por Nicolás Maduro.

Na quinta-feira, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ), órgão dominado por fiéis do Governo, decretou a proibição de Ortega Diaz abandonar a Venezuela e o congelamento das suas contas bancárias e dos seus bens.

As duas decisões foram condenadas pelo porta-voz do Gabinete do Alto-Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, Rupert Colville, que pediu ao Governo que respeite a Constituição e o Estado de direito. Para as Nações Unidas, o processo contra Ortega Díaz configura “uma violação dos procedimentos de acordo com a legislação venezuelana”.

Ortega Díaz era até há pouco tempo uma figura chave do Estado, fiel da primeira hora do chavismo e socialista convicta. A “guerra” institucional entre o Supremo Tribunal e a Assembleia Nacional – órgão legislativo onde a oposição a Maduro tem a maioria – foi a gota de água. A procuradora-geral acusou o Governo de autoritarismo e tentou impedir a tomada do poder da Assembleia pelo Supremo.

Na semana passada, Ortega Díaz viu-se alvo de múltiplos ataques por parte de vários dirigentes chavistas. O deputado do Partido Socialista Unido da Venezuela, no poder, que apresentou uma queixa junto do STJ contra a procuradora, acusando-a de cometer “falhas graves no exercício do seu cargo”.

O Supremo aceitou o pedido interposto pelo deputado e transferiu vários poderes da procuradora para o defensor do Povo, Tarek Saab, um fiel do regime.

A ONU sublinhou o papel relevante de Ortega Díaz para a preservação do Estado de direito nos últimos meses na Venezuela. “Desde Março, a procuradora-geral deu passos importantes para defender os direitos humanos, documentar as mortes durante as ondas de protestos, insistir na necessidade do processo justo e na importância da separação de poderes, e pediu a libertação imediata das pessoas que foram arbitrariamente detidas”, afirmou Colville.

