Marine Le Pen acusada de abuso de confiança

A líder do partido de extrema-direita Frente Nacional, Marine Le Pen, foi formalmente acusada esta sexta-feira de abuso de confiança num caso que envolve as remunerações de assessores no Parlamento Europeu. A ex-candidata presidencial vai ser interrogada esta tarde.

Vários eurodeputados da Frente Nacional são suspeitos de terem utilizado financiamento europeu para remunerarem assessores parlamentares que, na verdade, trabalhavam para o partido. Le Pen negou sempre ter autorizado os pagamentos.

