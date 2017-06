Homem detido em Paris por tentar atropelar multidão junto a mesquita

Foi detido um homem no subúrbio parisiense de Creteil depois de tentar atropelar uma multidão que se reunia junto a uma mesquita, informou a polícia, que acrescentou que ninguém ficou ferido no incidente, cita a Reuters.

As autoridades afirmaram ainda que as motivações do homem não são claras e que não foi bem-sucedido nos seus objectivos devido às barreiras colocadas na zona em redor da mesquita.

No entanto, o Le Parisien diz que o homem afirmou que queria vingança devido aos recentes ataques terroristas, reivindicados pelo Daesh, e que vitimaram centenas de pessoas em Paris.

Algumas testemunhas dizem que o condutor de uma carrinha tentou várias vezes atingir as pessoas que estavam à frente da mesquita e que, depois de embater noutro veículo, fugiu, tendo sido detido pouco depois em casa.

