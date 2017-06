Jornalistas criticados por Trump acusam Casa Branca de chantagem

O caso dos insultos dirigidos pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao casal de apresentadores de um popular talk show político da cadeia MSNBC teve nesta sexta-feira mais uma reviravolta rocambolesca. Os dois apresentadores, alvo de um insulto de Trump no Twitter na véspera, acusaram agora a Casa Branca de os ter chantageado há algumas semanas: ou pediam desculpa ao Presidente pelas suas críticas, ou um artigo desfavorável ao casal seria publicado num tablóide.

PUB

A polémica envolve a jornalista Mika Brzezinski e o seu companheiro Joe Scarborough, do programa Morning Joe, que revelaram no ar, esta sexta-feira, ter ouvido de três altos funcionários da Casa Branca um “aviso”: ou “imploravam” a Donald Trump para intervir junto do National Enquirer e impedir a publicação de um artigo negativo sobre eles, ou o artigo sairia. O tablóide apoiou Trump na campanha presidencial do ano passado e atacou os seus rivais políticos.

Joe Scarborough disse ter recebido vários telefonemas “de pessoas de topo da Administração”, mas recusou telefonar a Trump. A notícia em questão, publicada no início de Junho, dizia que o casal começou a sua relação quando ainda eram casados com outras pessoas.

PUB

Fontes da Casa Branca disseram entretanto que Jared Kushner, genro e conselheiro do Presidente, falou há várias semanas com Joe Scarborough mas não fez qualquer tipo de chantagem. Segundo esta versão, Kushner limitou-se a aconselhar ao apresentador, que já foi congressista do Partido Republicano, que dalasse com Donald Trump dado o (mau) estado da relação entre ambos.

Apesar de terem dedicado muito tempo de antena à candidatura do magnata do imobiliário, o casal Mika Brzezinski e Joe Scarborough foi-se tornando cada vez mais crítico depois da sua eleição, dizendo recentemente que o Presidente Donald Trump é “falso”, “narcisista”, e está “a destruir o país”.

Na quinta-feira, no Twitter, Trump atacou os apresentadores dizendo que uma vez recusou a entrada a Mika Brzezinski na sua estância de Mar-a-Lago por esta estar “a sangrar por causa de um lifting facial”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O tweet provocou muitas críticas, até de políticos republicanos normalmente fiéis a Trump. “Senhor Presidente, o seu tweet foi além do exigido pelo cargo e representa o que está errado com a política americana, não a grandeza da América”, disse o senador Lindsey Graham. “Por favor páre”, disse o senador republicano Ben Sasse.

A porta-voz da Casa Branca defendeu Trump, alegando que os americanos elegeram um Presidente que “não fica parado quando é atacado” e que “vai responder na mesma moeda”.

Trump voltou ao Twitter para negar a pressão sobre o casal, dizendo que Joe Scarborough o contactou para impedir a publicação da notícia. Scarborough respondeu também pelo Twitter, dizendo ter registos das ameaças.

PUB

PUB