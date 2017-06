Alemanha aprova multas para redes sociais por conteúdos racistas

O Parlamento alemão aprovou nesta sexta-feira um plano para multar as redes sociais se estas não removerem rapidamente conteúdos que incitem ao ódio – os montantes podem chegar a 50 milhões de euros.

A Alemanha tem uma estrita lei contra racismo e incitamento público à violência, à negação do Holocausto ou ao ódio contra minorias podem ser punidos com pena de prisão. Apesar de ter havido alguns casos de processos e consequências – como o de uma mulher de 65 anos que publicou no Facebook uma imagem com a pergunta: “Tem alguma coisa contra refugiados?” e a resposta: “Sim, metralhadoras e granadas”, e foi por isso condenada a uma multa de 1350 euros – as autoridades querem acção das redes sociais para que os conteúdos não fiquem mais do que 24 horas online.

Apesar de um acordo estabelecido em Dezembro entre o Governo alemão e o Facebook, Twitter, e Google, em que aquelas empresas se comprometeram a remover conteúdo xenófobo dentro de 24 horas após a publicação, as autoridades dizem que a acção não está a ser feita dentro do prazo. Cada plataforma tem a responsabilidade de detectar e apagar os conteúdos ilegais. Mas segundo um estudo recente, o Facebook apagou apenas 39% das publicações com discurso de ódio punido por lei dentro do prazo acordado entre Janeiro e Fevereiro. O caso do Twitter é ainda pior: apenas 1% do conteúdo punido foi apagado durante essas 24 horas.

A nova lei prevê que se os conteúdos não forem rapidamente removidos, a empresa fica sujeita a uma multa de até 50 milhões de euros e o seu mais alto representante na Alemanha a uma multa pessoal de até 5 milhões de euros. Serão penalizados casos em que haja falhas sucessivas.

O recente aumento de notícias falsas e discurso de ódio nas redes sociais preocupa os políticos alemães quando há eleições no final de Setembro.

A polícia levou recentemente a cabo uma operação em 14 estados fazendo buscas em 36 casas de pessoas acusadas de publicar mensagens de ódio, ameaças, coerção, ou incitamento ao racismo nas redes sociais. “A ainda alta incidência de publicações passíveis de punição mostra a necessidade de acção policial”, disse o responsável pela polícia criminal, Holger Münch. “A nossa sociedade livre não pode permitir um clima de medo, violência criminosa e violência, quer seja na rua, quer seja na Internet.”

Recentemente, o Ministério do Interior divulgou, a pedido do partido de esquerda radical Die Linke, uma lista de crimes de extrema-direita com 462 pessoas com mandados de captura. “Temos tido um debate fracturante sobre a vinda de refugiados para a Europa e ao mesmo tempo tem havido um pico real, mas menos reconhecido, de actividades de extrema-direita e violência de extrema-direita”, disse Gerd Wiegel, especialista em extrema-direita e conselheiro do partido, citado pelo New York Times.

Jornalistas e associações de empresas digitais e consumidores criticaram a nova lei que multa quem não retira os conteúdos com rapidez, por entenderem que pode prejudicar o direito à liberdade de expressão.

O ministro da Justiça, Heiko Maas, argumenta pelo seu lado que a lei é necessária para “acabar com a lei da selva da Internet”.

