Universidade do Porto atribui doutoramento honoris causa ao maestro Borges Coelho

A Universidade do Porto (UP) vai atribuir na segunda-feira o título de Doutor Honoris Causa ao maestro José Luís Borges Coelho, fundador e director do Coral de Letras desta universidade e autor de uma vasta obra.

Em comunicado, a UP refere que a cerimónia de atribuição do doutoramento será presidida pelo reitor, Sebastião Feyo de Azevedo, e contará com as intervenções de Paulo Vaz de Carvalho, guitarrista e professor da Universidade de Aveiro, que proferirá o elogio ao doutorando.

Na cerimónia, agendada para as 11h00 no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto, José Paiva, director da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, assumirá o papel de padrinho do doutorando.

José Luís Borges Coelho nasceu em Murça, no distrito de Vila Real, em 1940, tendo concluído o Curso Superior de Canto do Conservatório de Música do Porto e a licenciatura em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. "Foi aí que, em 1966, ainda enquanto estudante universitário, fundou o Coral de Letras da Universidade do Porto, grupo que ainda hoje dirige", salienta o comunicado da UP.

Maestro de méritos reconhecidos, e também compositor, José Luís Borges Coelho dirigiu ainda o Coro Misto Sacro de S. Tarcísio, o Orfeão Universitário do Porto, o Coro do Círculo Portuense de Ópera (1983-1994) e o Ensemble Clepsidra, tendo-se destacado pelo seu trabalho no estudo da música portuguesa e, em particular, da música coral de Fernando Lopes-Graça.

A justificar a atribuição do doutoramento, o reitor da UP destaca o "incansável trabalho, de excepcional qualidade", desenvolvido pelo maestro Borges Coelho na direcção do Coral de Letras, "divulgando e promovendo a Universidade do Porto a nível nacional e internacional há mais de 50 anos".

Docente de várias escolas preparatórias e secundárias do Grande Porto e em diversas instituições dedicadas à música e ao teatro, José Luís Borges Coelho foi presidente do Conselho Directivo do Liceu Alexandre Herculano (Porto) e do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga, assim como director pedagógico da Academia de Música de Viana do Castelo e da Cooperativa de Ensino Superior Artístico Árvore.

Tendo presidido também ao Conselho Científico da Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo do Porto - ESMAE, o novo doutorado integrou ainda os conselhos gerais da Culturporto, Fundação para o Desenvolvimento Social do Porto, Instituto Politécnico do Porto, Conservatório de Música do Porto e da Cooperativa Árvore, tendo feito parte do Conselho de Administração da Sociedade Porto 2001 e da Fundação Casa da Música.

Entre as distinções que acumulou ao longo da carreira incluem-se o Galardão de Mérito Associativo da Associação das Colectividades do Concelho do Porto e a Medalha de Mérito, Grau Ouro, atribuída pela Câmara Municipal do Porto.

