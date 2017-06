Passadiços do Paiva vencem Prémio Nacional de Arquitectura em Madeira

Os Passadiços do Paiva, obra do arquitecto Nuno Martins Melo, foram a construção premiada da quarta edição do Prémio Nacional de Arquitectura em Madeira de 2017 (PNAM’17), cuja cerimónia de entrega que se realizou esta sexta-feira no Laboratório Chimico do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra.

PUB

O proprietário da obra, a Câmara Municipal de Arouca, e a empresa responsável pela sua construção, a DST – Domingos da Silva Teixeira, SA., foram escolhidos com “Distinção e Louvor”. O prémio consiste num cheque de dez mil euros e no Troféu Siza Vieira e foi entregue pelo Ministro Adjunto Eduardo Cabrita.

Este percurso pedonal em Arouca foi inaugurado em Junho de 2015 e estende-se por oito quilómetros ao longo da margem esquerda do Rio Paiva. Em 2016, o projecto foi também distinguido como o mais inovador da Europa nos World Travel Awards, considerados os Óscares do Turismo a nível mundial.

PUB

PUB

PUB