Câmara de Coimbra compra casa para pôr à mostra o que resta de igreja românica

A casa no meio do Terreiro da Erva, em Coimbra, que tem vestígios da antiga Igreja de Santa Justa, foi adquirida pela autarquia. Depois da requalificação daquela praça da Baixa da cidade, a câmara está agora a desmontar o edifício que fica no centro do Terreiro da Erva, para expor o que resta da antiga construção românica.

O prédio de rés-do-chão e primeiro andar, onde funcionava a Auto Electro Moreno (loja de electrodomésticos encerrada há anos) bem como áreas de habitação, estava avaliado em 55,5 mil euros e foi comprado aos herdeiros do proprietário.

A CMC refere em comunicado que levará a cabo “uma intervenção cuidada” para “pôr a descoberto” o que resta da antiga igreja românica do século X. As obras, no valor de 26 mil euros, já estão a decorrer e algumas das partes da casa foram já demolidas, num processo que implica o desmonte da cobertura e paredes.

Ao PÚBLICO, o gabinete de comunicação da Câmara Municipal de Coimbra esclarece que o objectivo é “que o resultado final” seja “o mais aproximado possível do original”. No entanto, refere o email, “dado que a Igreja está a seis metros de profundidade a primeira intervenção será escavar no sentido de entender o seu estado de conservação”.

O edifício passará depois por um processo de “musealização”, sendo que os vestígios arqueológicos serão tratados em articulação com a Direcção Regional de Cultura do Centro.

Os primeiros registos da igreja de Santa Justa datam de 1098. Mais tarde, em 1139 é mencionada como sede de uma das paróquias da cidade. A igreja foi ficando soterrada com as repetidas investidas do rio Mondego e várias construções foram acrescentando camadas à casa, mas um dos arcos do altar pode ainda ser encontrado no interior da antiga loja. No século XVIII foi construído outro templo com o mesmo nome, não muito longe dali, entre a Rua da Sofia e a Rua da Figueira da Foz.

Quando a intervenção no Terreiro da Erva foi lançada, em Janeiro de 2016, o município avançou que o objectivo seria criar uma “zona de esplanadas vocacionadas para o lazer e fruição dos cidadãos”. No entanto, desde a conclusão das obras que custaram meio milhão de euros, para além das que já ali existiam, não foram instaladas novas esplanadas nem abriram restaurantes e bares.

O PÚBLICO questionou a autarquia se estava a incentivar essa ocupação de alguma forma, tendo esta respondido através do gabinete de comunicação que essa iniciativa está “à consideração dos comerciantes”. A Câmara sublinha que “a intervenção no Terreiro ainda está a decorrer” e refere que “o projecto prevê, nos seus princípios gerais, a existência de esplanadas e o regulamento dessa iniciativa.

