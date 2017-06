A partir de domingo já se pode ir da Alta à Baixa de Coimbra pelo Botânico

Depois de décadas encerrada ao público, a Mata do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra (UC) abre neste domingo e passa a permitir a ligação entre a Alta e a Baixa da cidade. O percurso pode ser feito a pé ou, no sentido ascendente, através de um mini-autocarro híbridos.

A requalificação que custou 350 mil euros resulta de uma parceria entre a UC e a Câmara Municipal de Coimbra, com recurso a fundos comunitários, e passa a oferecer uma alternativa ao percurso mais popular entre a Alta e a Baixa da cidade, através da escadaria do Quebra-Costas.

O projecto para a abertura da Mata foi anunciado em Abril de 2015 e tinha um prazo de execução de 120 dias. No entanto, como explica ao PÚBLICO o director do Botânico, António Gouveia, a “complexidade das obras e questões arqueológicas” levaram a que o percurso só abra neste fim-de-semana.

Entre árvores centenárias e bambuzal, a mata ocupa uma área de mais de nove hectares, tendo também construções, como a estufa-fria, a Capela de São Bento, a Fonte dos Três Bicos, o antigo reservatório de águas da cidade, bem como vestígios da muralha de Coimbra. Algumas destas estruturas foram também alvo de intervenção.

Sobre a área que esteve décadas encerrada, António Gouveia diz que é uma “zona de arboredo, com espécies em crescimento livre e com uma configuração completamente diferente de o já está aberto [ao público], o jardim clássico”. Como resultado da intervenção, a mata passa a ter dois percursos: o da água, que inclui uma passagem pelo primeiro reservatório de água da cidade, e o da muralha, que contém vestígios da cerca medieval.

O trajecto pela colina do jardim permite fazer a ligação entre a Rua da Alegria e a Rua do Arco da Traição, mas a linha de mini-autocarros híbridos tem um percurso maior, ligando desde a rotunda do Portugal dos Pequenitos e Convento de S. Francisco (na margem esquerda do rio Mondego) ao Largo de D. Dinis, na Alta Universitária.

A autarquia adquiriu duas viaturas para a circularem na linha do Botânico, que estará funcional de sol a sol, segundo os horários de funcionamento do jardim. A linha tem um caracter turístico, ao interligar vários pontos de interesse da cidade. Outro dos objectivos, refere o município numa nota de imprensa, é “descongestionar o trânsito e o estacionamento na zona do Pólo I” da universidade, atraindo-as para “estacionar o seu automóvel nos sítios de aparcamento disponíveis na zona ribeirinha”.

A Mata do Botânico abre ao público neste domingo, numa cerimónia que conta com a presença do Ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes, do reitor da Universidade de Coimbra, João Gabriel Silva, do presidente da câmara, Manuel Machado e do director do Jardim Botânico.

