Taxa de inflação desce para 1,3% na zona euro

As estatísticas rápidas divulgadas pelo Eurostat acerca da taxa de inflação na zona euro apontam para uma descida em Junho de 2017 para os 1,3% (contra os 1,4% em Maio de 2017).

PUB

Para este abrandamento deverá contribuir sobretudo o sector da energia, para o qual se espera em Junho o maior nível de inflação do ano (1,9%), seguido dos serviços (1,6% em Junho). As rubricas de comida, álcool e tabaco registam uma inflação de 1,4% e os bens do sector não energético uma inflação de 0,4%.

Os países da zona euro são a Bélgica, Alemanha, Estónia, Irlanda, Grécia, Espanha, França, Itália, Chipre, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Áustria, Portugal, Eslovénia, Eslováquia e Finlândia.

PUB

PUB

PUB