SIRESP ainda vai custar cerca de 190 milhões de euros

Os compromissos financeiros do Estado com o sistema integrado de tecnologia de informação para a rede de emergência e segurança em Portugal, o chamado SIRESP, prolongam-se até 2021 e ainda deverão custar aos cofres públicos mais de 190 milhões de euros.

Os encargos relativos a 2016, que serão pagos apenas este ano de 2017, são de 41 milhões de euros. E a soma de todos os compromissos previstos até 2021 (e que só deverão acabar de ser pagos em 2022) atinge os 155 milhões de euros.

Todas estas verbas podem ser consultadas no último boletim divulgado pela Unidade Técnica de Acompanhamento de Projectos (UTAP) relativa aos encargos do primeiro trimestre de 2017 das parcerias público-privadas (PPP). De acordo com esse boletim, percebe-se que os pagamentos ao consórcio estão definidos contratualmente como uma remuneração global anual, e que esta é devida numa base mensal, equivalente a uma remuneração por disponibilidade.

À semelhança das estradas construídas em regime Scut (sem custos para o utilizador), entretanto portajadas, os privados recebem uma renda por manterem um serviço disponível. As rendas do consórcio do SIRESP são contabilizadas por uma parcela fixa (cujos montantes devidos em cada ano se encontram definidos contratualmente) e por uma parcela que é revista “em função do índice de preços no consumidor e ajustável em função de deduções relativas a falhas de disponibilidade e desempenho, que não pode exceder 8,68% da remuneração total”, explica a UTAP.

De acordo com o boletim trimestral, os encargos globais do sector público com o SIRESP ascendeu no primeiro trimestre de 2017 a aproximadamente 10,9 milhões de euros. No primeiro trimestre de 2016 esse valor foi de 10,8 milhões de euros mas, recorda a UTAP, os encargos não são directamente comparáveis “dado incorporarem diferentes prazos médios de pagamento”.

“O comportamento irregular dos encargos trimestrais suportados em cada ano com esta parceria está relacionado com o referido processo de disponibilização e libertação de verbas para os pagamentos do período, pelo que os valores executados em períodos homólogos são de difícil comparação. Para além das questões relativas à temporalidade dos pagamentos, a evolução dos encargos espelha o previsto contratualmente, tendo em conta, naturalmente, a capacidade instalada, não tendo sido aplicadas quaisquer deduções ou penalidades durante o período de referência”, lê-se no relatório da UTAP.

Acerca da capacidace instalada pode ler-se que, em 2013, era de 96,66% e que no final do exercício desse ano passou para 99,66%, após a conclusão da rede do SIRESP na Região Autónoma dos Açores

