Rui Vitória: "O reset é um meio para chegar ao penta"

O regresso do Benfica ao trabalho, para atacar a época 2017-18, é também o regresso de Rui Vitória ao activo, após o período de férias. O treinador dos "encarnados" fala em "ambição renovada" e reforça a necessidade de a equipa partir do zero: "O reset é um meio para chegar ao penta", afirma, à BTV.

"Há uma vontade muito grande de começar e de ganhar, tal como tem acontecido nas últimas épocas", anota Rui Vitória, explicando o que significa, na prática, a expressão reset que costuma utilizar: “Há um objectivo já mencionado pelo presidente e a forma para chegarmos a uma conquista destas é partirmos todos como se fosse a primeira vez. Se pensarmos que o que já se fez no passado vai dar para ganhar, estamos enganados”.

Sobre a polémica que envolve o caso dos emails, que têm sido denunciados pelo FC Porto, o treinador do Benfica prefere manter-se à margem. "Acompanhei [o tema] com o distanciamento que imponho a mim mesmo. É um fenómeno paralelo à minha função. Para mim, é claramente um não assunto. Estou só preocupado com a constituição do plantel, com a organização da época desportiva. O resto é acessório".

O elenco para a nova época, esse, está praticamente definido: "O plantel nunca está totalmente fechado, até porque o mercado é sempre inconstante. Agora, as coisas estão a ficar completas, poderá é haver uma ou outra situação de jogadores que começam a trabalhar e depois não ficam connosco", revela.

A ideia de jogo que Rui Vitória poderá também, reconhece o técnico, sofrer alguns ajustes: "Eu já falei em nuances tácticas e elas estão muito dependentes das características dos jogadores. Não há uma rigidez do modelo de jogo do Benfica e há aspectos que podem alterar essa forma de jogar, nomeadamente com a chegada ou saída de jogadores. Não vamos fazer alterações sigfnificativas na forma de jogar, vamos ter alternativas".

