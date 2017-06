Oficial: Doumbia no Sporting por empréstimo

Antes de haver qualquer anúncio oficial dos clubes, Seydou Doumbia auto-oficalizou-se como jogador do Sporting, partilhando nas redes sociais uma fotografia com a sua nova camiola. Pouco depois, foi o clube "leonino" a dar como garantida a contratação e com a habitual foto com Bruno de Carvalho: o avançado costa-marfinense vai ser "leão", chegando por empréstido da Roma, com opção de compra no final da época.

PUB

Depois do negócio ter sido dado como perdido, devido à intreferência de clubes turcos, o Sporting conseguiu garantir um importante reforço para o ataque na forma de um internacional pela Costa do Marfim, experiente (29 anos) e com andamento no futebol europeu - já defrontou, inclusivamente, os "leões" num play-off da Champions ao serviço do CSKA Moscovo em 2015, marcando três golos no conjunto dos dois jogos.

Na época anterior, fez uma excelente época ao serviço do Basileia, da Suíça, por empréstimo do clube romano, marcando 21 golos em 33 jogos.

PUB

O jogador africano é o sexto reforço do Sporting confirmado para a próxima época, depois de André Pinto (ex-Sp. Braga), Piccini (ex-Bétis), Mattheus Oliveira (ex-Estoril), Battaglia (ex-Sp. Braga) e Bruno Fernandes (ex-Sampdoria).

PUB

PUB