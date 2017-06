Alemanha conquista o segundo título europeu de sub-21

A selecção da Alemanha tornou-se nesta sexta-feira campeã da Europa de sub-21 em futebol. Em Cracóvia, na Polónia, país anfitrião do torneio, os germânicos derrotaram a Espanha na final, por 1-0, e juntaram este título continental ao conquistado em 2009.

Um golo solitário de Mitchell Weiser, aos 40', foi quanto bastou para assegurar o troféu. O lance decisivo nasceu de uma jogada de insistência pelo lado direito do ataque alemão, com um cruzamento preciso ao primeiro poste e um cabeceamento incrível do ala do Hertha Berlim, que só terminou no fundo da baliza espanhola.

Os alemães tinham sentido mais dificuldades do que os espanhóis para chegarem à final, averbando uma derrota (com Itália) na fase de grupos e um apuramento, nas meias-finais, alcançado no desempate por grandes penalidades. Mas a equipa orientada por Stefan Kuntz, antigo internacional alemão que se notabilizou como jogador com a camisola do Kaiserslautern, foi muito sólida em campo.

Com um corredor central sempre muito povoado, e com pouco espaço entre as linhas defensiva e do meio-campo para o adversário manobrar, a Alemanha aproveitou um período de maior sufoco da Espanha para fazer o golo (nos últimos minutos da primeira parte os espanhóis tiveram dificuldade em sacudir a pressão e sair a jogar).

Os espanhóis terminariam a partida com mais posse de bola, mais pontapés de canto mas apenas com um remate enquadrado com a baliza em 90 minutos. Uma prova da grande solidez defensiva da Alemanha, que conseguiu recuperar bolas em zonas adiantadas do terreno e ir mantendo o rival a uma distância de segurança.

Com este triunfo, a Alemanha passa a contabilizar dois títulos europeu da categoria, menos dois do que Espanha e menos três do que a líder deste ranking, a Itália, que se sagrou campeã europeia em 1992, 1994, 1996, 2000 e 2004.

