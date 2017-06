Vhils inaugura primeira exposição individual em Pequim

O artista português Alexandre Farto, que assina como Vhils, inaugura esta sexta-feira Imprint, a sua primeira exposição a solo em Pequim, China, composta por cerca de 70 retratos esculpidos em baixo relevo.

Imprint é constituída inteiramente por trabalhos novos, que espelham "a reflexão contínua do artista sobre a relação entre as cidades contemporâneas e os seus habitantes", lê-se no texto de apresentação da exposição.

No Cafa Art Museum vão estar expostos cerca de 70 retratos, "cada um esculpido num bloco independente". Embora tenha Pequim como ponto de partida, a exposição "pretende ser simbolicamente representativa dos processos de trabalho numa outra qualquer cidade em qualquer parte do mundo". "Enquanto cada retrato fala de individualidade e singularidade, os materiais nos quais são esculpidos falam significativamente de uniformidade e homogeneização, uma vez que estes blocos produzidos em massa podem facilmente ser encontrados em estaleiros de obra e edifícios em todo o mundo", refere o autor.

Apesar de Imprint, que estará patente até 23 de Julho, ser a primeira exposição individual de Vhils em Pequim, não é a primeira na China. Em Maio, o artista inaugurou a primeira exposição individual em Macau, acompanhada de uma série de murais. Esta mostra seguiu as linhas da primeira exposição individual em Hong Kong, no ano passado, igualmente designada Debris, e que foi fruto de um trabalho de quase dois anos de preparação no âmbito de uma residência artística que Vhils realizou na antiga colónia britânica.

Nascido em 1987, Alexandre Farto cresceu no Seixal, onde começou por pintar paredes e comboios com graffiti, aos 13 anos, antes de rumar a Londres, para estudar Belas Artes, na Central Saint Martins. Captou a atenção a "escavar" muros com retratos, um trabalho que tem sido reconhecido a nível nacional e internacional e que já levou o artista a vários cantos do mundo.

Além de várias criações em Portugal, Alexandre Farto tem trabalhos em países e territórios como a Tailândia, Malásia, Hong Kong, Itália, Estados Unidos, Ucrânia, Brasil. Em 2014, inaugurou a sua primeira grande exposição numa instituição nacional, o Museu da Electricidade, em Lisboa: Dissecação/Dissection atraiu mais de 65 mil visitantes em três meses.

Em 2015, o trabalho de Vhils também chegou ao espaço, através da Estação Espacial Internacional, no âmbito do filme O Sentido da Vida, do realizador Miguel Gonçalves Mendes.

