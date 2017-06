Nuno Portas vai ser homenageado no Dia Nacional do Arquitecto

O arquitecto Nuno Portas, de 83 anos, cujo trabalho marcou a arquitectura e o urbanismo português e internacional, vai ser homenageado pela Ordem dos Arquitectos (OA) esta segunda-feira, em Lisboa, no âmbito do Dia Nacional do Arquitecto.

PUB

A cerimónia, organizada pela OA, vai decorrer às 18h30, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, e vai contar com a presença do presidente da Ordem, José Manuel Pedreirinho, do arquitecto Jorge Figueira e do ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes.

Num comunicado divulgado pela OA, o trabalho de Nuno Portas é evocado num texto de Manuel Fernandes de Sá, que sublinha o "saber e curiosidade intelectual" do homenageado. "Esta curiosidade, aliada a um certo sentido de aventura, levaram-no da crítica da arquitectura e do cinema à história e teoria da arquitectura, do urbanismo e da cidade; do exercício projectual à prática do planeamento; do centro histórico à cidade explodida; da consciência social à intervenção política; de Lisboa a Madrid; do Porto a Milão; de Paris ao Rio de Janeiro; de Cabo Verde ao Japão; de Bruxelas ao Vale do Ave", sublinha o autor.

PUB

No mesmo texto é ainda recordada a "acção pioneira na crítica da arquitectura" a partir dos anos de 1950, quando fundou o Núcleo de Pesquisa de Arquitectura, Habitação e Urbanismo, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, onde desenvolveu estudos sociológicos e métodos computadorizados de suporte à investigação e produção urbanística e arquitectónica.

Depois de iniciar a carreira docente, Nuno Portas, nascido em Vila Viçosa, em 1934, propôs abordagens projectuais interdisciplinares no sector e teve um "contributo decisivo na divulgação internacional dos arquitectos portugueses da geração de 60". Após o 25 de Abril de 1974, assumiu o cargo de secretário de Estado da Habitação e Urbanismo, instituindo políticas de habitação que valorizavam o processo de participação pública e o direito à cidade.

Em Julho de 1974, criou o programa SAAL - Serviço de Apoio Ambulatório Local, instituído por despacho conjunto com o ministro da Administração Interna, Costa Brás. Fomentou ainda o desenvolvimento das cooperativas de habitação e contribuiu para a formação de Gabinetes de Apoio Local, partindo depois para Madrid, onde coordenou o processo de planeamento dos 25 municípios que constituem a Área Metropolitana da capital espanhola.

Em 1983, regressou a Portugal, como professor de Urbanismo da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, sendo presidente do seu Conselho Científico até à sua jubilação.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na década de 1990, regressou à política e foi eleito para a autarquia de Vila Nova de Gaia, onde desenvolveu um processo urbanístico que combina a gestão urbana com o planeamento territorial.

Foi distinguido com os títulos de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Aveiro e pelo Instituto Politécnico de Milão, com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique e com o Prémio Sir Patrick Abercrombie de Urbanismo, da União Internacional de Arquitectos.

O Dia Nacional do Arquitecto é comemorado a 3 de Julho e visa celebrar anualmente a função social, dignidade e o prestígio da profissão de arquitecto em Portugal.

PUB

PUB