Hospital de Portalegre abre inquérito sobre morte de mulher após ter alta

O Hospital de Portalegre vai abrir um inquérito para apurar eventuais responsabilidades sobre a morte de uma mulher, de 35 anos, que após ter tido alta na urgência acabou por morrer em casa, afirmou uma fonte da administração.

"Nós [administração] vamos abrir um processo de inquérito para apurar responsabilidades, se é que as ouve", declarou esta quinta-feira o presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), João Moura Reis, em declarações à Lusa.

A mulher deu entrada no serviço de urgência pelas 2h de quarta-feira, com sintomas de má disposição, tendo obtido alta hospitalar poucas horas depois. Durante a madrugada foi de novo encaminhada para o hospital, mas, de acordo com João Moura Reis, deu entrada no serviço de urgência já cadáver.

"De acordo com o que me foi transmitido, a paciente enquanto esteve no hospital foi medicada com critério para a patologia que se queixava, obtendo melhoras. Esteve um período de tempo em observação e, quando realmente teve melhoras, foi enviada para casa", disse.

O presidente do conselho de administração da ULSNA adiantou ainda que "dentro de cinco dias" espera ter em seu poder um processo preliminar sobre este caso. "O processo preliminar pressupõe um determinado tipo de averiguações que, a partir daí, nós já podemos ou não encaminhar para outro tipo de investigação", explicou.

João Moura Reis assegurou ainda que no hospital não foi apresentada qualquer tipo de queixa.

