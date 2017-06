Uma ministra entre duas estruturas em conflito

Além de averiguar, de modo a dar respostas ao país sobre o que se passou no incêndio de Pedrógão Grande, a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, tem de gerir a guerra que se vive na sua própria “casa”. O conflito está aberto entre a cúpula do Ministério da Administração Interna (MAI), a sua secretaria-geral, e as bases, ou seja, a Autoridade Nacional da Protecção Civil (ANPC) e os bombeiros, num passar de responsabilidades sobre a tragédia de dia 17.

Tendo a tutela política directa de todas as estruturas envolvidas neste conflito, Constança Urbano de Sousa terá de saber geri-lo sem se expor do ponto de vista político num momento em que está já sob os holofotes das críticas e do escrutínio público no que diz respeito às responsabilidades políticas que eventualmente tenha na forma como as estruturas do Estado responderam aos incêndios. de Pedrógão Grande e, na sequência deste, ao de Góis.

É de admitir que a ministra não venha a tirar conclusões imediatas sobre o assunto e siga a orientação do Governo — e do próprio primeiro-ministro — de que tudo será apurado atempadamente e de que o executivo aguardará pelas conclusões da investigação de uma comissão técnica independente a nomear pela Assembleia da República e a actuar sob alçada parlamentar.

O Governo, aliás, já fez saber que estará ao dispor desta comissão e que colaborará em tudo, pretendendo partilhar com ela toda a informação e todos os relatórios, estudos e documentos que entretanto obtenha através de meios de inquérito internos.

Entre os documentos que deverão ser enviados e analisados pela comissão técnica independente surgirá a auditoria divulgada anteontem pela Secretaria-Geral do MAI e o relatório da ANPC. Ora, nos dois documentos há conteúdos que se contradizem.

A SGMAI defende a actuação do serviço de comunicações SIRESP e ataca a ANPC, dizendo que “a estação móvel, face à hora em que foi solicitada [pela Protecção Civil], nunca poderia ter chegado a Pedrógão Grande antes das 1h15. As mortes, pela análise da fita do tempo da ANPC, terão ocorrido até às 22h30”.

No relatório assinado por Francisco Gomes, secretário-geral adjunto, lê-se: “A ANPC, ao verificar que a situação se estava a tornar excepcional requisitando mais meios de combate ao incêndio, deveria também em simultâneo ter solicitado preventivamente a mobilização da estação móvel em tempo útil, mesmo antes de alguma estação rádio fixa se encontrar em modo local.” E conclui que, “desta forma, a ANPC teria alertado o Centro de Operação e Gestão [COG], o que não se verificou”. Daí resultou que “até às 21h15 o COG não teve da parte da ANPC nem de nenhuma outra entidade utilizadora ou da operadora da rede SIRESP qualquer relato da existência de dificuldades nas comunicações”.

Nas conclusões que apresenta, a SGMAI ataca também a PSP, explicando que “não estava informada que a estação móvel confiada” àquela polícia “já se encontrava na oficina, para revisão mecânica agendada para dia 19, 2.ª-feira”, uma diligência que foi feita “sem ter sido salvaguardada pela PSP a possibilidade de a viatura poder ser mobilizada logo que necessária”.

Já do lado das bases, o relatório da Protecção Civil aponta o dedo ao SIRESP: “Poder-se-á inferir que, desde as 19h45 do dia 17 de Junho até ao dia 20 de Junho, se verificaram falhas da rede SIRESP no TO [teatro de operações].”

No documento assinado por Joaquim Leitão, presidente da ANPC, lê-se que “o impacto da interrupção da rede SIRESP fez-se sentir, sobretudo, ao nível do comando e controlo das operações” e precisa que tal aconteceu “por não permitir, em tempo, o fluxo de informação entre os operacionais e o posto de comando, situações que foram supridas com recurso às redes redundantes”.

Por sua vez, o SIRESP, entidade privada e logo não directamente tutelada pela ministra da Administração Interna, fez o seu relatório, defendendo que “o desempenho da rede SIRESP correspondeu e esteve à altura da complexidade do teatro de operações, assegurando as comunicações e a interoperacionalidade das forças de emergência e segurança”. Com Sónia Sapage

