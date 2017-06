Não haverá fogo mais investigado do que este

Comissão técnica e independente

Proposta pelo PSD logo no início da última semana, o figurino desta comissão de peritos ainda não está fechado. A ideia é que seja composta por técnicos e especialistas que não devem estar ligados a entidades públicas envolvidas nas operações nem serem membros do Governo, com vista a garantir a independência do escrutínio. Os trabalhos da comissão deverão durar entre 30 e 60 dias.

Relatório do IPMA

Chamado a responder ao primeiro-ministro, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera está a analisar cada raio que caiu na tarde de sábado na região Centro do país. Daí resultará um relatório mais detalhado do que a resposta que foi dada ao primeiro-ministro, logo nos primeiros-dias.

Inquérito interno na GNR

Também a GNR confirmou ao PÚBLICO que "instaurou um inquérito interno de forma a avaliar todos os procedimentos adoptados nas operações de socorro" do incêndio de Pedrógão Grande e arredores. A Guarda Nacional Republicana colabora ainda "com todas as demais entidades".

Estudo sobre condições específicas

Domingos Xavier Viegas é o investigador da Universidade de Coimbra e especialista em incêndios florestais que foi designado pela ministra da Administração Interna para elaborar um estudo sobre as condições específicas do incêndio.

Avaliação independente da ONU

O primeiro-ministro anunciou, no final do primeiro Conselho de Ministros pós-incêndios, que Portugal vai aproveitar a disponibilidade manifestada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura para fazer uma avaliação independente aos acontecimentos.

Estudo independente ao SIRESP

Foi a própria ministra da Administração Interna que anunciou/exigiu um estudo independente ao funcionamento do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal, com respostas rigorosas. Este estudo será feito pelo Instituto de Telecomunicações. O SIRESP já divulgou, entretanto, o seu próprio relatório sobre a tragédia.

Auditoria à SGMAI

Constança Urbano de Sousa determinou também uma auditoria, a levar a cabo pela Inspecção-Geral da Administração Interna, ao cumprimento, por parte da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna, enquanto entidade gestora do SIRESP, das obrigações contratualmente estabelecidas ao nível da gestão, manutenção e fiscalização.

Inquérito do Ministério Público

O inquérito instaurado pelo Ministério Público de Figueiró dos Vinhos é habitual sempre que há mortes e vai averiguar se “houve ou não ilícito criminal” nos incêndios de Pedrógão, do qual resultaram 64 mortos e mais de 200 feridos. O inquérito “está em segredo de justiça” e os prazos para que seja concluído “são os prazos que vêm na lei”, explicou Joana Marques Vidal, procuradora-geral da República.

