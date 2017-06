Nova PIDE?

O Benfica, Porto e Sporting, são os três maiores clubes portugueses, não só pelo ecletismo desportivo, como pela quantidade de atletas filiados, pela massa associativa e pelos milhões de adeptos por todo o mundo. Não é de menos importância os milhões de euros que movimentam. É natural que quando se sintam prejudicados por factos não desportivos, manifestem o seu desagrado. Nos últimos vinte ou trinta anos, esses clubes têm sido geridos por uma classe dirigente que não é compatível com a grandeza das instituições. Nos últimos anos, as acusações mútuas atingiram o clímax com as denúncias nos media, quase diárias, por funcionários dirigentes (?) do FC Porto em relação a hipotéticas fraudes desportivas cometidas por funcionários dirigentes(?) do SL Benfica. Não basta o assunto já estar entregue ao Ministério Público para a sanha denunciadora daquela gente não parar. Ressurgiu uma perigosa tendência de denúncia pidesca? Que saudade dos dirigentes, senhores, de há anos atrás.

Duarte dias da silva

A demissão da ministra da Administração Interna

Já se ouvem sugestões e até pressões para a demissão da ministra da Administração Interna, por motivo dos trágicos acontecimentos dos fogos florestais. Acho absolutamente errado que se vá por esse caminho, o mais fácil para a ministra agora seria sair e deixar a outro o trabalho que há para fazer. O que aconteceu não foi por orientação da ministra ou por alguma decisão que ela tenha assumido. O que se espera da ministra é que apure até ao fim o que aconteceu, e se necessário e, se tal resultar da avaliação, tenha a coragem moral e política de imputar responsabilidades a outros ministérios como os da Agricultura e do Ambiente.

Já aqui há uns anos houve um coro de elogios a Jorge Coelho por ele se ter demitido após a queda da ponte de Entre-os-Rios e as mortes que então sucederam. Já nessa altura achei errado, porque a ponte caiu não por causa de alguma medida que o ministro das Obras Publicas tenha tomado. O mais fácil foi ir-se embora depois do desastre. O que eu esperava é que tivesse ficado e assumisse o trabalho de avaliação e de responsabilizar a quem devesse ser apontado por falhas ou omissão.

Fernando Santos Pessoa

A incompetência da classe política

Foi preciso 64 anjos subirem ao céu para ficarmos a saber que o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), que custou 550 milhões de euros devia ir para a sucata. Estalou o verniz entre os responsáveis da Autoridade Nacional de Protecção Civil e do SIRESP. Enquanto o INEM contabiliza 42 pessoas com necessidade de “acompanhamento e reavaliação” a ignorante classe política lança achas para a fogueira da incompetência. O que percebem os deputados de gestão florestal? Além de lotarem o MEO Arena no concerto solidário, a generalidade dos portugueses cumpre com as suas obrigações fiscais. O Governo que faça a sua parte.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

