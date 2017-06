Países europeus formam "frente comum" para pressionar Trump

Nos próximos dias 7 e 8 de Julho realiza-se na cidade alemã de Hamburgo mais uma cimeira do G20 e já se prepara uma voz comum europeia para confrontar Donald Trump e as suas políticas. Esta quinta-feira sete países europeus concordaram em formar uma “frente comum” para pressionar e convencer o Presidente norte-americano a recuar nas questões climáticas e no proteccionismo comercial.

Segundo noticia o El País, Angela Merkel convocou uma reunião com outros seis países europeus - França, Reino Unido, Itália, Espanha, Holanda e Noruega - para forjarem um acordo informal em que estes se comprometem a falar a uma só voz quando a conversa se virar para as políticas norte-americanas actuais durante a cimeira do G20.

Ainda antes do encontro com os sete líderes europeus em Berlim, Merkel fez um discurso no Parlamento germânico que fazia adivinhar a estratégia que se estava a preparar. Abordando os objectivos que vai levar para a cimeira das 20 economias mais poderosas do mundo, a chanceler lançou duras críticas a Trump, sem abordar, no entanto, o nome do Presidente dos Estados Unidos: “Aqueles que acreditam que o proteccionismo e o isolacionismo são a solução para os problemas do mundo, cometem um erro grave”, cita o diário espanhol.

Mas, já depois desta espécie de cimeira europeia, Merkel admitiu que “há diferenças que não podem ser escondidas”. Já o Presidente francês, Emmanuel Macron, garantiu que este acordo não é anti-Trump, nem tem como objectivo isolar o líder norte-americano, mas sim lutar por “causas justas” tais como o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas, que Washington abandonou.

À chamada de Merkel, responderam, e marcaram presença na capital alemã, o Presidente francês e os primeiros-ministros de Itália, Espanha, Holanda e Noruega. Theresa May, primeira-ministra britânica, também esteve presente na reunião mas saiu mais cedo para marcar presença na votação do seu programa de Governo em Westminster. Além destes líderes nacionais, os presidentes da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e do Conselho Europeu, Donald Tusk, também se reuniram com os restantes responsáveis.

