Iraque declara fim do "califado" do Daesh depois de ocupar mesquita de Mossul

As tropas iraquianas dizem ter recuperado nesta quinta-feira a mesquita Al-Nuri em Mossul em que fora anunciado em 2014 o autoproclamado “califado”, mesquita esta que foi destruída pelo Daesh na semana passada, avança a Reuters.

Segundo a Reuters, a reconquista da mesquita tem um peso simbólico para as forças iraquianas que tentam, há mais de oito meses, capturar Mossul, a segunda maior cidade do Iraque e a "capital" do Daesh. "O Estado fictício deles caiu", afirmou um porta-voz militar iraquiano, Yahya Rasool, à televisão pública iraquiana.

Há precisamente uma semana, o monumento com mais de 850 anos e o famigerado minarete inclinado foram destruídos à bomba pelo Daesh, naquilo que foi considerado pelo primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi como “uma declaração formal de derrota”. Isto porque foi nesta mesquita que o líder do Daesh, Abu Baqr al-Baghdadi proclamou um “califado” na Síria e no Iraque, naquela que foi a sua primeira e única aparição pública conhecida.

“Teria sido um golpe para a propaganda [do Daesh] se a mesquita tivesse sido recapturada intacta”, comentou Hassan Hassan, co-autor do livro ISIS: Inside The Army of Terror [Daesh: Dentro do Exército do Terror] na altura, ao Washington Post.

Os Estados Unidos e o chefe do Governo de Bagdad, Haider al-Abadi, garantem que foi mesmo o Daesh que explodiu o histórico minarete e o que restava da mesquita. É uma demonstração de que o grupo preferiu destrui-la a deixá-la intacta para os inimigos.

Esta mesquita é a mais histórica da Cidade Velha de Mossul, sendo também emblemática do Iraque e do islão, pelo que a sua destruição se traduz em mais uma perda do património cultural. A batalha foi lançada para reconquistar a Cidade Velha, única zona em que os jihadistas ainda se mantêm, depois de ter sido anunciado que é provável que o líder do Daesh tenha sido morto num ataque aéreo das forças russas, em Maio.

