Cinco condenados pelo homicídio de um dos críticos de Putin

Um tribunal de Moscovo condenou cinco homens, nesta quinta-feira, pelo homicídio de Boris Nemtsov, antigo vice-primeiro-ministro da Rússia, assassinado em 2015. Nemtsov tornou-se um dos principais críticos de Vladimir Putin após a primeira eleição deste, em 2000. Os aliados e a família de Nemtsov garantem que a investigação foi uma encenação e acreditam que os mentores e executantes do crime continuam por julgar.

“Não podemos dizer que estejamos satisfeitos com o veredicto”, afirma Vadim Prokhorov, advogado da família de Nemtsov. “Estaríamos felizes se o homicídio não tivesse acontecido. Mas o principal aqui é que nem os executantes nem aqueles que ordenaram [o homicídio] foram encontrados”, segundo declarações citadas pelo Guardian.

Após oito meses de audiências, o júri condenou cinco tchetchenos – incluindo Zaur Dadaiev, um antigo militar da Tchetchénia, que os investigadores alegam ter sido o autor dos disparos fatais. Os outros quatro suspeitos foram condenados por cumplicidade. As condenações variam entre os oito anos de prisão e a prisão perpétua. Os mesmos suspeito já haviam sido condenados por um tribunal municipal da capital russa, ainda em 2015.

Segundo a Reuters, durante o julgamento foi dito que Dadaiev aceitou matar Nemtsov a troco de 15 milhões de rublos (mais de 222 mil euros) e que depois reuniu uma equipa. Arrendou um apartamento em Moscovo e vigiou Nemtsov, que passou pelo governo antes da ascensão de Putin, entre 1997 e 1998, como vice-primeiro-ministro de Boris Ieltsin. Um sexto suspeito do crime foi abatido, na altura, quando as forças de segurança o tentavam deter numa operação realizada em Grozni, capital da Tchetchénia.

Segundo testemunhos apresentados em audiência, três dos membros da equipa que o vigiava seguiram Nemtsov, na noite do crime, até um centro comercial, junto do Kremlin, onde este jantou com a namorada. Quando o casal deixava o edifício, Dadaiev terá dado um aviso a Nemtsov de que iria disparar, atingindo-o depois com seis tiros.

O advogado da família de Nemtsov pediu uma investigação ao governante da Tchetchénia apoiado por Moscovo, Ramzan Kadirov, bem como ao círculo mais próximo deste. Um mês depois do homicídio, Kadryrov foi condecorado por Putin, sabendo-se que ameaçou diversas vezes a oposição ao Kremlin. Os familiares do político assassinado pediram ainda que se investigue Ruslan Geremeiev, comandante da unidade onde Dadaiev serviu. Geremeiev chegou a ser convocado para testemunhar, mas não compareceu, diz o mesmo diário londrino.

Dadaiev também fez declarações contraditórias. Num primeiro momento, confessou ter disparado para matar . Porém, depois, garantiu que foi torturado para confessar. Passou então a negar, juntamente com os outros quatro homens, qualquer envolvimento no crime. Por isso, o advogado de defesa anunciou que vai recorrer da condenação.

O porta-voz do Presidente russo, Dmitri Peskov, também reagiu à decisão do tribunal e afirmou que “é necessário encontrar e responsabilizar não só aqueles que levaram a cabo tais homicídios, como também quem os ordenou”.

Nemtsov tinha perdido algum destaque nas trincheiras da oposição ao Presidente Vladimir Putin. Porémm eram conhecidas as suas posições altamente críticas sobre a alegada intervenção militar russa na Ucrânia.

Quando foi morto, Nemtsov preparava-se para tornar público um conjunto de provas materiais que demonstrariam que o Exército russo estaria a participar no conflito no Leste da Ucrânia, ao lado das forças separatistas. Estas acusações – defendidas pelo Governo ucraniano, pela NATO, pela União Europeia e pelos Estados Unidos – sempre foram negadas por Moscovo.

