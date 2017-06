Reservado ao Público #8: “Somos os primeiros leitores do jornal”

Neste episódio do Reservado ao Público falamos com os copy-editors. São os responsáveis por fazer a revisão das notícias que são publicadas no jornal.

PUB

A secção de copy-desk garante que os textos são escritos de forma clara e correcta e que obedecem ao Livro de Estilo do Público.

Ouvimos a Rita Pimenta e o Aurélio Moreira, que trabalham no Público desde a fundação, em 1990.

PUB

O podcast Reservado ao Público também está disponível no iTunes e nas apps para podcasts.

PUB

PUB