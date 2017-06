Projecto universitário do Porto abre caminhos a novos percursos turísticos nas Virtudes

Chama-se Porto de Virtudes e é um projecto criado no âmbito do Mestrado em História da Arte, Património e Cultura Visual da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (UP) que deverá vir a tornar-se numa nova oferta turística da cidade. Mas, por enquanto, ainda é tempo de apresentações e de teste de percursos construídos em torno da zona das Virtudes, incluindo o jardim e o passeio com o mesmo nome. Quem quiser ir conhecer a oferta pode fazê-lo, entre sexta-feira e sábado de forma gratuita. Só precisa de se inscrever.

O projecto, desenvolvido por 22 estudantes e com a coordenação de três professores, foi um dos dez distinguidos nos Prémios de Inovação Pedagógica da UP 2017 e vai ser apresentado às 18h30 desta quinta-feira, na Cooperativa Árvore, que, com a Câmara do Porto, se tornou parceira da iniciativa que deverá crescer para lá do mundo académico. Maria Leonor Botelho, uma das professoras envolvidas no desenvolvimento do Porto de Virtudes, diz que esse é mesmo um dos objectivos do projecto. “Já tínhamos tido experiências desta natureza, mas não com esta escala e impacto. Estamos a falar de projectos globais, que implicam ir para o terreno e executar um produto”, disse. “O resultado é um programa cultural que vai ao encontro dos objectivos do próprio mestrado de aproximação dos estudantes à comunidade e de tentar criar vias profissionalizantes, abrir caminhos para que eles se consigam integrar no mercado de trabalho”, explicou a professora.

Tudo o que constitui este novo “programa cultural” foi construído pelos alunos, com a supervisão dos professores Maria Leonor Botelho, Lúcia Rosas e Hugo Barreira. Foram eles que produziram um e-book com “muita informação inédita sobre esta zona da cidade” e também a exposição virtual instalada na plataforma Google Arts & Culture, que vai ter alguma expressão física na Árvore. São também os alunos os guias das quatro visitas temáticas organizadas para as tardes de sexta-feira e sábado, com os temas Virtudes: A Quinta, espaços, equipamentos e usos (14h30); As raízes das Virtudes: O Horto Loureiro + Jardim das Virtudes (15h); Memória do Lugar (16h); e Desenvolvimento do Morro da Vitória + Construir uma varanda sobre o Douro (16h30).

Nestes dois dias, as visitas são gratuitas, mas cada grupo está limitado a 15 pessoas e é obrigatória uma inscrição prévia online. Depois, a situação poderá ser diferente. “O nosso objectivo é fazer um teste com estas visitas, ensaiar circuitos. Podemos dizer que é o arranque de um projecto que poderá vir a ter parceiros muito em breve, como a Cooperativa Árvore, resultando num produto turístico pago e com a garantia que será desenvolvido com os mesmos estudantes que o criaram”, diz Maria Leonor Botelho.

A professora, que é também directora do mestrado em que foi desenvolvido o projecto, explica que este é o resultado “de muito trabalho dos alunos” e que põe em prática “uma cultura muito comum a nível internacional, mas a que não estávamos ainda acostumados”. Ou seja: “O desenvolvimento de projectos que permitam que adquiram competências e conhecimento criando algo que lhes vai ser útil e que não fique apenas na estante de um professor”, explica.

O investimento necessário ao desenvolvimento do projecto não ultrapassou os 3500 euros, suportado, em parte, pelo prémio conseguido e pelo apoio da Cooperativa Árvore, mas a verba não permitiu que o livro criado pelos estudantes saltasse do mundo virtual para a realidade física. Entre o material disponibilizado, por enquanto, apenas no e-book, Maria Leonor Botelho realça as informações sobre o que antecedeu o Tribunal da Relação – “há muita novidade visual e teórica sobre isso”, diz – e a explicação de como o jardim público, que hoje é municipal, foi em temos um horto real e dos mais importantes do país.

