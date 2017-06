Em Espinho, a arte Xávega junta-se à música

O Festival Internacional de Música de Espinho (FIME) é um dos eventos de música erudita mais antigos do país e começa esta sexta-feira com um espectáculo de violino de Amandine Beyer, Giuliano Carmignola e o agrupamento Gli Incogniti, pelas 22h, no auditório de Espinho. No entanto, este ano o festival guarda também espaço para outras artes que retratam os costumes da cidade.

Como forma de preservação e valorização do património imaterial, a 43.ª edição do FIME vai associar-se a uma tradição que resiste na comunidade de Espinho e na região: a arte xávega, uma forma de pesca tradicional, na qual um grupo de pescadores utiliza uma rede de cerco e a lança ao mar, puxando-a depois para terra através de tractores.

Este é um modo de vida de alguns pescadores que não querem abdicar de uma actividade com tanta história nas comunidades locais. As suas rotinas foram captadas pela objectiva do fotojornalista Rui Oliveira e o resultado vai estar patente numa exposição fotográfica inaugurada no foyer do Auditório de Espinho, a partir desta sexta-feira. O FIME termina a 22 de Julho, com um concerto do acordeonista Richard Galliano.

