Aumento extra de Agosto chega a dois milhões de pensionistas

O Governo aprovou nesta quinta-feira a actualização extraordinária de pensões que terá lugar em Agosto e que abrangerá cerca de dois milhões de reformados com rendimentos de pensões até 631,98 euros mensais (o valor corresponde a 1,5 vezes o Indexante de Apoios Sociais).

PUB

A medida está prevista no Orçamento do Estado para 2017, mas ainda não se sabia o número de exacto de pessoas abrangidas, uma vez que o aumento será dado por pensionista e não por pensão.

O aumento, como lembrou o ministro do Trabalho, Vieira da Ailva, tem duas dimensões. Poderá ir até dez euros para as pessoas que viram as pensões congeladas até 2015, ou até seis euros no caso das pessoas que tiveram actualização nos anos anteriores. A ideia é que, à actualização já feita em Janeiro, se some um aumento extra que, no total, será de seis ou dez euros.

PUB

Os valores, especificou o governo, serão pagos no mês de Agosto juntamente com a pensão. A despesa anual deste aumento será de 194 milhões de euros e em 2017 custará 83 milhões de euros.

PUB

PUB