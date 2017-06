Vieira nega acusações do FC Porto e diz que "o principal bruxo é Rui Vitória"

No jantar anual com os deputados adeptos do Benfica, Luís Filipe Vieira negou as acusações e as revelações do director de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, e aproveitou para responder aos rivais FC Porto e Sporting.

“O nosso feiticeiro-mor, o principal bruxo, é o Rui Vitória. As fantasias mais deslumbrantes são do Jonas. O segredos mais bem guardados são do nosso capitão Luisão. A poção mais forte é a do Fejsa, que por onde passa ganha todos os títulos. Os pós mais brilhantes saem dos pés dos nossos artistas, como o Nélson Semedo, Cervi, Rafa e outros", disse o líder benfiquista, referindo-se à última das revelações dos azuis-e-brancos, que alegam que o clube da Luz pagou por serviços de bruxaria na Guiné Bissau.

Depois, apontou para a “seca” de títulos dos rivais: “Nos últimos quatro anos, em 16 títulos possíveis, conquistámos 11. Houve quem, na mesma altura, não conquistasse nada ou apenas dois. Isso é que faz toda a diferença”. "Tentou-se criar um manto de suspeitas e condicionamento sobre todos os agentes desportivos quando se aproxima o início da nova época. O Benfica foi brindado com uma sucessão de acusações, todas elas falsas e infundadas", afirmou, garantindo que na Luz "não existem actos praticados à margem da lei".

Mas Vieira não se ficou por aqui e abordou novamente as alegadas fugas de informação, qualificando-as como “crime informático”: “Investimos em formação em vez de crime informático. Em aprender com os erros em vez de culpar sempre os terceiros. Em estabilidade em vez do despedimento de sucessivos treinadores. Num próprio rumo em vez de alianças negativas".

