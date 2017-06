Sousa está na última ronda da qualificação para Wimbledon

Cinco semanas após ter sido derrotado na derradeira ronda da qualificação de Roland Garros, Pedro Sousa tem nesta sexta-feira nova possibilidade de aceder, pela primeira vez, a um quadro principal de um torneio do Grand Slam. O tenista português venceu nesta quinta-feira a segunda ronda do qualifying de Wimbledon e vai discutir com o italiano Simone Bolelli o acesso ao torneio britânico que tem início na próxima segunda-feira.

Sousa (153.º) tinha iniciado o encontro com o canadiano Steve Diez (223.º) na quarta-feira, mas a falta de luz natural nos courts de Roehampton levou à suspensão do encontro, com o lisboeta a comandar, por 7-5, 2-6, 2-1. No reatamento, nesta quinta-feira, Sousa levou somente 16 minutos para concluir a vitória selada com os parciais de 7-5, 2-6 e, 6-2.

Até esta semana, Sousa nunca tinha ganho um encontro em relva, tendo perdido na ronda inicial do qualifying de Wimbledon, nas suas duas anteriores presenças, em 2012 e 2015. Nesta sexta-feira (11 horas), no court 16, tem a possibilidade de aceder, pela primeira vez, a um quadro principal de um torneio do Grand Slam.

O último adversário do número três português é Simone Bolelli (312.º), que vai defrontar num encontro à melhor de cinco sets. O italiano de 31 anos, já ocupou o 36.º lugar do ranking em 2009 e, ao lado do compatriota Fabio Fognini, conquistou o Open da Austrália, em 2015. Mas uma lesão no joelho esquerdo afastou Bolelli dos courts em Maio de 2016. Este ano, tem competido maioritariamente no Challenger Tour, tendo ganho um único encontro em quadros principais do circuito principal; em Roland Garros, após passar o qualifying.

No qualifying feminino, Michelle Brito (280.ª) foi afastada, nesta quinta-feira, na segunda ronda pela russa Elizaveta Kulichkova (146.ª), por 3-6, 6-4 e 6-1.

A fase de qualificação de Wimbledon voltou a ter, pelo segundo ano consecutivo, um herói britânico. Depois de Marcus Willis, tenista em part-time e 772.º no ranking, ter ultrapassado o qualifying de 2016, o seu compatriota Alex Ward fez melhor: tornou-se no jogador com mais baixo ranking desde 1998 a a aceder ao quadro principal.

O britânico de 27 anos e 855.º na hierarquia mundial, foi repescado do pré-qualifying (reservado a jogadores locais) e ultrapassou as três rondas, tendo ontem ganho a última, frente a Teymuraz Gabashvili, por 6-7 (3/7), 6-4, 7-6 (8/6) e 6-1.

Ward, que tinha perdido os últimos sete encontros que realizou no circuito profissional, é também o único representante da Grã-Bretanha a ultrapassar o qualifying.

