Uber Portugal aposta nos turistas no Algarve

Cerca de 750 mil turistas terão aberto a aplicação da Uber para viajar em Portugal desde o início do ano. O valor – divulgado pela própria empresa à imprensa nesta terça-feira – torna-os num dos mercados a explorar este Verão. Por isso, a versão portuguesa da aplicação de partilha de viagens vai passar a oferecer recomendações de trajectos turísticos e locais a visitar a partir de dia 3 de Julho.

Para o director geral da Uber em Portugal, Rui Bento, o objectivo é apostar em “conteúdo menos óbvio” que levem os turistas a locais que não conhecem. Para já, o projecto-piloto funciona apenas no Algarve, mas deve expandir-se a outros pontos do país consoante a adesão. A aplicação vai ainda expandir a sua cobertura por todo o litoral algarvio de Sagres a Vila Real de Santo António.

O país nunca teve tantos turistas. Em 2016, o valor de hóspedes ultrapassou os 19 milhões, segundo valores do Instituto Nacional de Estatística e este ano deve chegar aos 21 milhões.

Os festivais de Verão são o outro sector onde a Uber vai investir no próximo mês. Entre 4 e 31 de Julho, a empresa vai voltar a disponibilizar o UberPool (um serviço que junta pessoas a viajar na mesma direcção numa viagem comum, que por norma é 25% mais barata que uma viagem tradicional na Uber).

A Uber Portugal não prevê que as novidades motivem novos confrontos entre taxistas e os motoristas da Uber. De acordo com Rui Bento tem-se notado uma “quebra significativa” nos problemas com taxistas, não havendo motivos de preocupação com o UberBool, que foi testado durante a Web Summit em Novembro.

Rui Bento não comenta a nova legislação prevista para o sector há vários meses, mas diz que o facto de o tema estar na Assembleia da República “é positivo” e que a “Uber exercerá o seu direito parlamentar quando for oportuno” para discutir detalhes.

A emergência de novos serviços que fazem concorrência à Uber em Portugal (como o Cabify) são vistos pelo director geral como uma motivação para o governo “esclarecer a confusão que vigora na mobilidade urbana” e definir legislação focada nas novas tecnologias e plataformas de mobilidade que existem em Portugal. No final da reunião, Rui Bento acentuou, novamente que a Uber Portugal “não vê qualquer problema com os taxistas” e que estão abertos a possibilidades como o Ubertaxi (um serviço para chamar táxis a partir da aplicação da Uber que já existe em algumas cidades como Berlin e Atenas).

