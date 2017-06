“O Cuidado com a Língua da RTP” e a realidade dos factos

Em “O Cuidado com a Língua da RTP” [“Público”, 21/06], Daniel Deusdado envolve-me e ao Ciberdúvidas, no que ele chama de «desinformação» sobre o que se passou com a nova série do magazine de que sou autor e responsável pelos conteúdos, juntamente com professora Maria Regina Rocha e a guionista Paula Campos. Vamos à realidade dos factos.

PUB

1.º facto. Desde novembro que Daniel Deusdado tinha episódios suficientes da nova série do magazine Cuidado com a Língua! para ter optado por outro dia que nunca o que escolheu para colocá-lo na grelha da RTP1, a partir de 17 janeiro. Fê-lo para as terças-feiras, tendo essa decisão sido comunicada à produtora Até ao Fim do Mundo na sexta-feira anterior. Não havia horário pior. E como nunca antes acontecera. Razão simples: a RTP 1 transmite há anos nesse horário das terças-feiras os jogos da fase final da Liga Campeões, entre janeiro e maio. Resultado: esta nova série do Cuidado com a Língua! foi sendo interrompida, sempre — e não “pontualmente”, como escreveu Daniel Deusdado —, de 15 em dias, e durante duas semanas, até maio. E até depois do fim dos jogos de futebol, houve sempre algo de prioritário a interpor-se à sua normal sequência semanal, com a última interrupção a prolongar-se por um mês seguido.

2.º facto. Retomada a transmissão no dia 6 de junho, e quando faltavam ser emitidos dois episódios, Daniel Deusdado entendeu que tínhamos entrado no verão. E sem aviso aos telespectadores — e não eram poucos, pois o Cuidado com a Língua! era por regra o segundo programa mais visto do dia, já para não falarmos do tema, supostamente “bandeira” da televisão pública —, coloca em seu lugar, a seguir ao Telejornal, o concurso que vinha sempre a seguir. Nem de propósito: com título em inglês!...

PUB

3.º facto. A informação do regresso dos últimos episódios desta série estava no Ciberdúvidas, pois era essa a informação prestada pela RTP. Afinal, nada disso ia acontecer, razão pela qual foi colocado o acrescento que Daniel Deusdado cita, mas sem o necessário contexto do emprego do advérbio «definitivamente».

4.º facto. Está lá para quem queira ler. Inclusive, a informação de que que os dois últimos episódios desta série que ficaram assim por emitir — repito: dois, e não um como escreveu Daniel Deusdado (sobre Rafael Bordalo Pinheiro e no Panteão Nacional) – seriam «nunca antes de setembro, ao que foi possível saber, pelas (vagas) informações disponibilizadas à produtora do programa».

5.º facto. O que na altura eram, na verdade, vagas e imprecisas informações, Daniel Deusdado vem finalmente a terreiro assegurar que é seguro e certo. Pena é não se ter lembrado de colocar uma voz off a dizer isso mesmo aos telespectadores, tendo em conta como esse episódio terminava: Diogo Infante, despedindo-se com a frase «E, já, sabe, voltamos para a semana».

6.º facto. Acontece que na explicação de Daniel Deusdado há outras considerações que não podem passar sem o devido “contraditório”. Da minha parte, e só a ela responsabilizando.

• O facto de a RTP, desta vez, ter preferido contratualizar com a produtora do magazine um “pacote” de 26 episódios, em nada alterou a estrutura-base do Cuidado com a Língua!, que assenta em 13 episódios por série, emitidos semanalmente. Foi sempre assim nos canais da RTP, ao longo dos seus já 11 anos de existência. E sempre a seguir ao Telejornal da RTP1, na passagem das novas séries. Já agora, é bom lembrar, numa decisão estratégica do Conselho de Administração da altura, e do seu administrador de Conteúdos, Luís Marques, de passar sempre nesse horário conteúdos de serviço público, como é o caso óbvio da língua portuguesa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

• Duplamente lamentável a não finalização dos dois últimos episódios desta 9.ª série: não só cortou a sua sequência normal, como eles nada têm que ver com os 13 episódios que virão a seguir. Esses correspondem, já, e tão-só, a uma nova série do Cuidado com a Língua! A 10.º, portanto.

• E, para essa, aguardava-se apenas a informação — que, antes, fora sempre programada e prestada a tempo — sobre a sua colocação em grelha: se logo ao verão, se mais para o fim do ano, ou se só para 2018.

7.º e último facto. O prestígio alcançado nestes anos pelo Cuidado com a Língua!, as suas particularidades próprias e especificas, justificavam, creio, um tratamento como não foi dado, de todo, a esta 9.ª série. Fico esperançado que tudo correrá de forma diferente com a próxima série.

PUB

PUB