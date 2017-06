PJ deteve este ano 26 suspeitos de incêndios florestais

Dois homens foram detidos nesta quarta-feira por terem alegadamente provocado incêndios florestais nos concelhos de Viseu e Vila Velha de Ródão, revelam comunicados da Directoria do Centro da Polícia Judiciária. Só neste ano, a PJ já identificou e deteve 26 pessoas pela autoria do crime de incêndio florestal.

O incêndio no concelho de Viseu decorreu entre quinta e sexta-feira da semana passada e afectou uma área de cerca de 1,4 hectares. O homem detido, de 56 anos, terá ateado, com um isqueiro, três focos de incêndio em terrenos povoados com pinheiro bravo e pasto seco. Actualmente, o suspeito encontra-se em prisão preventiva.

Foi, ainda, detido um jovem de 16 anos, pela presumível prática de um crime de incêndio florestal em terrenos povoados com pinheiro bravo denso, no concelho de Vila Velha de Ródão, na passada sexta-feira. A área ardida foi “diminuta”, visto que “os bombeiros se encontravam a combater um outro incêndio ali perto e procederam à sua extinção de imediato”, avança um dos comunicados. O incêndio terá sido provocado por uma ponta de cigarro incandescente, atirada “para as ervas secas, altas, existentes junto à residência” do suspeito, lê-se no mesmo documento. O detido encontra-se agora sujeito a termo de identidade e residência.

Texto editado por Hugo Daniel Sousa

