PSD reúne-se em Conselho Nacional para analisar situação política

O Conselho Nacional do PSD reúne-se na quinta-feira em Lisboa, com a análise da situação política e a aprovação das contas do partido na agenda. A reunião do órgão máximo do partido entre congressos está marcada para as 21h, num hotel em Lisboa.

O secretário-geral do PSD, Matos Rosa, explicou que se trata de uma reunião ordinária do Conselho Nacional, que se reúne habitualmente de três em três meses.

Na última reunião, a 23 de Março, a intervenção do presidente do partido, Pedro Passos Coelho, foi aberta à comunicação social e centrada nas eleições autárquicas de 1 de Julho.

Foi também à margem dessa reunião que Teresa Leal Coelho fez a primeira declaração pública como candidata à Câmara Municipal de Lisboa.

Nessa ocasião, Passos Coelho afirmou que o partido vai disputar as próximas eleições autárquicas "para ganhar" e manifestou a convicção de que esse resultado também é possível em Lisboa.

A reunião do Conselho Nacional acontece numa altura em que a agenda política está dominada pela tragédia dos incêndios na zona centro. Aliás, para quinta-feira, antes do Conselho Nacional, o PSD marcou no Parlamento um debate político sobre "A segurança, a proteção e a assistência das pessoas no decurso do trágico incêndio de Pedrógão Grande”.

No debate quinzenal de hoje, Passos Coelho, desafiou o Governo a aprovar um mecanismo rápido de indemnização aos herdeiros das vítimas mortais, tal como aconteceu na queda da ponte de Entre-os-Rios, em 2001.

O primeiro-ministro, António Costa, respondeu que “se e quando” a responsabilidade objectiva do Estado ficar comprovada esse “mecanismo expedito” voltará a ser usado, para evitar às famílias “o calvário” dos normais processos judiciais.

Perante a resposta, Pedro Passos Coelho considerou que o PSD e o Governo divergem "um pouco na avaliação da responsabilidade objectiva".

"Não há muitas dúvidas de que a responsabilidade objectiva existe (…) aquelas pessoas morreram em estradas nacionais onde a responsabilidade é do Estado", afirmou, acrescentando, contudo, que deixará "ao Governo um tempo de avaliação sobre isso".

