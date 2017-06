PR anuncia Ana Martinho como nova assessora para as relações internacionais

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou hoje que escolheu a embaixadora Ana Martinho para nova assessora para as relações internacionais, em substituição de José Augusto Duarte, que irá assumir um posto diplomático no estrangeiro. O PÚBLICO tinha noticiado esta decisãohá uma semana.

PUB

Esta mudança na assessoria diplomática do chefe de Estado foi anunciada através de uma nota colocada no portal da Presidência da República na Internet, sem divulgação da data em que será concretizada.

"No quadro do movimento diplomático a formalizar oportunamente, o actual assessor para as relações internacionais do Presidente da República, senhor embaixador José Augusto Duarte, será nomeado para posto no estrangeiro, sendo, então, substituído pela actual secretária-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, senhora embaixadora Ana Martinho", lê-se na nota.

PUB

Segundo o Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Ana Martinho é secretária-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros desde 2013 e, antes, foi representante permanente junto da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), em Viena, desde 2009, tendo sido acreditada, simultaneamente, como embaixadora na Áustria, em 2012.

Entre outros cargos, foi representante permanente junto da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económicos (OCDE), em Paris, em 2001, e embaixadora em Praga, República Checa, em 2002.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Licenciada em Direito pela Universidade de Lisboa, foi assessora no gabinete do gabinete do primeiro-ministro, Cavaco Silva, em 1986, e membro do gabinete do presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, em 2005.

José Augusto Duarte deixou o cargo de embaixador português em Moçambique para ser assessor diplomático de Marcelo Rebelo de Sousa, em 2016. Antes de partir para Moçambique, em 2013, era diretor-geral da Administração do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Antes, passou pelas embaixadas de Portugal nos Estados Unidos da América e em Espanha e pela Representação Permanente junto da União Europeia, em Bruxelas.

PUB

PUB