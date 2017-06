Trump aceita convite de Macron para ir a França no Dia da Bastilha

Donald Trump aceitou o convite de Emmanuel Macron para assistir à parada militar que marca o Dia da Bastilha em França, a 14 de Julho.

“Como parte das comemorações que marcam o 100º aniversário da entrada dos EUA na I Guerra Mundial, o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, aceitou o convite do Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, para marcar presença na parada do Dia da Bastilha a 14 de Julho”, diz o comunicado do gabinete de Macron, citado pela Reuters.

No passado dia 6 de Abril celebrou-se o centenário da declaração de guerra dos EUA à Alemanha, o que marcou formalmente o fim da neutralidade americana no conflito. As tropas chegariam a território europeu apenas em 1918. No entanto, a França vai também marcar a ocasião nas celebrações do Dia da Bastilha. Segundo informou o Palácio do Eliseu, soldados norte-americanos e franceses vão marchar lado a lado em Paris. Neste feriado nacional gaulês celebra-se a tomada da Bastilha, em 1789, num momento marcante da Revolução Francesa.

.@POTUS Has Accepted @EmmanuelMacron's Invitation to visit for #BastilleDay, reaffirming America’s strong ties of friendship with France. pic.twitter.com/FvPt5D4HDL — Sean Spicer (@PressSec) June 28, 2017

Por seu lado, a Casa Branca divulgou também um comunicado a informar a decisão de Trump: “O Presidente Trump está ansioso por reafirmar os fortes laços de amizade da América com a França”, lê-se. “Os dois líderes vão continuar a construir uma forte cooperação contra-terrorismo e parceria económica entre os dois países, e vão discutir muitos outros assuntos de preocupação mútua”, diz ainda a nota escrita.

O último encontro entre Macron e Trump deu-se em Maio em Bruxelas.

Jean-Luc Mélenchon, líder do movimento França Insubmissa e candidato nas últimas presidenciais, já criticou a decisão: “Donald Trump é violento e não há razão para que ele cá esteja”, disse em declarações à radio Europe 1, citado pela Reuters. “Ele não é bem-vindo. Isso é claro”.

Esta será a segunda vez que o Presidente norte-americano visita a Europa, depois de ter estado no Vaticano e na cimeira da NATO. O convite surge também depois de Trump ter recusado viajar até ao Reino Unido por recear enfrentar manifestações hostis. Na altura, Presidente norte-americano telefonou à primeira-ministra Theresa May a dizer-lhe que não queria fazer a viagem, até que o povo britânico estivesse a favor da sua visita. O gabinete de Theresa May, no entanto, disse que não existia qualquer alteração aos planos de viagem de Donald Trump. Mas não ainda foi estabelecida uma data para uma eventual visita.

