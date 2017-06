Número de mortos no incêndio na torre Grenfell subiu para 80

Subiu para 80 o número de mortos no incêndio na Torre Grenfell em Londres, informou esta quarta-feira a polícia. O balanço anterior dava conta de 79 vítimas mortais.

A polícia londrina deu conta que acredita que em 23 dos 129 apartamentos do prédio não houve nenhum sobrevivente. Isto porque as autoridades conseguiram contactar pelo menos uma pessoa que vivia em todos as outras habitações e naquelas não, diz a Reuters.

Apesar do último balanço, as autoridades explicaram que o apuramento final do número de vítimas vai demorar vários meses, e é pouco provável que esteja completo ainda este ano.

Theresa May revelou também esta quarta-feira que o número de edifícios cujo revestimento falhou nos testes de segurança subiu para 120, em 37 zonas diferentes do Reino Unido. Isto significa que a taxa de falhanço nos testes até agora realizados é de 100%.

Estas inspecções ocorrem na sequência de uma investigação nacional ordenada por May para assegurar que os revestimentos utilizados nos prédios britânicos não correm o mesmo risco de incêndio, tal como aconteceu com a torre Grenfell.

A governante explicou ainda no Parlamento que pretende nomear o líder para o inquérito público sobre a tragédia o mais rapidamente possível.

Em resposta, o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, afirmou que o incêndio na torre Grenfell expôs “a desastroso efeito da austeridade”.

