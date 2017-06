Há 3,2 milhões de euros para obras de “prioridade máxima” nas Azenhas do Mar

O Governo vai investir 3,2 milhões de euros para estabilizar a arriba norte da Praia das Azenhas do Mar, em Sintra. O concurso para a empreitada que “visa concretizar um conjunto de soluções e técnicas de protecção e tratamento da arriba norte” foi autorizado esta terça-feira, informou o Ministério do Ambiente em comunicado.

Esta arriba, parte de um vale que toca na praia, é considerada uma área de risco, dada a instabilidade e exposição aos elementos erosivos. Por isso, a intervenção para a estabilizar é considerada pela tutela como “acção de prioridade máxima” entre as várias intervenções na orla costeira.

O que também preocupa as autoridades é o “uso e padrão de ocupação do local”, uma vez que dezenas de habitações estão construídas na encosta. A segurança de quem vive e circula ali é uma preocupação, pelo que a intervenção se vai focar no núcleo urbano das Azenhas, no topo da arriba, na piscina oceânica e zona envolvente à praia das Azenhas do Mar.

A intervenção, prevista para durar 11 meses, vai ser assegurada pela Agência Portuguesa do Ambiente e financiada pelo fundo comunitário do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. Insere-se na Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira, para adaptação do território às alterações climáticas.

Já em 2014, o Governo alocara cerca de 270 mil euros para as obras na arriba sul da praia, que consistiram na estabilização da arriba (com a colocação de betão, pedra e argamassa nas cavidades), demolição de snack-bar devoluto e redução do estacionamento. Nesta empreitada foi também construído um muro de protecção na “Boca do Ancão”, de forma a travar a erosão provocada pelo mar.

A aldeia a que pertence a praia das Azenhas do Mar, com o mesmo nome, é uma das candidatas ao concurso 7 Maravilhas de Portugal - Aldeias, na categoria de aldeias do mar.

