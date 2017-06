EDP avança com venda de participação de 3,5% no capital da REN

A EDP anunciou que vai vender um total de 18.690.000 acções representativas de 3,50% do capital social e dos direitos de voto da REN - Redes Energéticas Nacionais, num processo dirigido exclusivamente a investidores qualificados.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a REN informou hoje que a eléctrica liderada por António Mexia lhe comunicou a intenção de realizar a venda, "através de um processo de colocação particular das acções, a ser realizado através do procedimento que se revele mais apropriado", dirigidas exclusivamente a investidores qualificados.

A oferta será colocada pela JB Capital Markets, S.V., S.A.U, adianta, referindo que o resultado da projectada colocação particular das acções será divulgado pela EDP.

