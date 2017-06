Portugal falha a final da Taça das Confederações

Portugal falhou a ida à final da Taça das Confederações ao perder no desempate por grandes penalidades com a selecção do Chile, após o 0-0 que se registou no final do tempo regulamentar e do prolongamento.

PUB

Depois de uma primeira parte em que Portugal esteve bem, a superioridade chilena fez-se sentir na segunda parte e no prolongamento. E foi já neste período, a poucos instantes do apito final, que a selecção portuguesa teve a sorte do jogo ao ver os chilenos acertarem por duas vezes na mesma jogada nos ferros da baliza à guarda de Rui Patrício.

Nas grandes penalidades, Quaresma, João Moutinho e Nani permitiram a defesa ao guarda-redes Claudio Bravo, enquanto os chilenos não falharam nenhuma tentativa.

PUB

PUB

PUB