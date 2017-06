Baía do Funchal volta a receber o melhor da vela mundial

Em Setembro do ano passado, apesar de a prova ter sido organizada em contra-relógio – a instabilidade que se vivia na Turquia levou ao cancelamento da etapa em Istambul, abrindo a oportunidade de o Funchal entrar na rota da competição -, a estreia da Madeira no circuito Extreme Sailing Series (ESS), uma das mais importantes competições da vela mundial, mereceu rasgados elogios por parte da organização e participantes. Com a fasquia elevada, a baía do Funchal volta a receber a partir desta quarta-feira os velozes catamarãs GC32, e Sérgio Jesus, presidente da Associação Regional de Vela da Madeira (ARVM), realça “o impacto massivo” de um evento que “carrega o nome da Madeira às costas”.

Menos de um ano depois e numa data mais conveniente para os interesses da região, a ESS está de regresso ao Funchal. Depois das passagens por Muscat (Omã) e Qingdao (China), a prova madeirense será a terceira etapa do circuito, que segue depois para Barcelona (Espanha), Hamburgo (Alemanha), Cardiff (País de Gales), San Diego (EUA) e Los Cabos (México), e Sérgio Jesus mostra-se confiante que, este ano, o impacto que a prova terá na economia madeirense será superior ao da última edição.

Em declarações ao PÚBLICO, o presidente da ARVM começa por referir que este ano foi possível “actuar na promoção do evento localmente com o devido tempo” – “no ano passado, como as pessoas nunca tinham visto isto, não tinham como se motivar”. “Concentramos toda a actividade no Cais 8, para que o ombro do evento seja sempre o mar, e criamos uma zona agradável onde as pessoas podem estar em família, com diversas actividades. Queremos que a população se sinta bem-vinda e entretida, para que passe a ser normal passar uma tarde ou um dia com actividades de vela, seja de forma activa ou passiva”, refere.

No entanto, as principais vantagens elencadas por Sérgio Jesus para a Madeira serão a longo prazo. “No último media report produzido pela OC Sports [empresa que organiza a prova] ficou claro o impacto massivo que o evento do ano passado teve. Este evento custa 250 mil euros e esses números apontam para um retorno na casa dos nove milhões. Ou seja, o próprio evento gera promoção e carrega o nome da Madeira às costas, levando-o a locais onde não conseguimos chegar”, revela.

O presidente da associação de vela madeirense explica que, apesar de este ser um “evento que traz centenas de pessoas”, o “impacto é de milhões” e “quebra o status quo”. “Temos que crescer pausadamente e entrar em outros mercados, onde a promoção institucional não chega, gerando retornos que nunca foram sequer estudados. À Madeira não interessa ter eventos de massas. Têm que ser eventos exclusivos, como este. Isto é como um tapete rolante, que anda à sua velocidade: não interessa atirar para cima um conjunto gigante de malas, se depois ele não conseguir andar”, conclui.

A terceira etapa da ESS, que se vai prolongar até ao próximo domingo, arranca hoje às 14h e, na baía do Funchal, estarão em competição sete equipas compostas por alguns dos melhores velejadores mundiais: Land Rover BAR Academy, Alinghi, SAP Extreme Sailing Team, Oman Air, Red Bull Sailing Team, NZ Sailing Team e Team Extreme.

