Um milhão de euros depois, o concerto solidário visto das redes sociais

O Meo Arena encheu-se de milhares de pessoas, na noite desta terça-feira, para o espectáculo solidário Juntos Por Todos, cujas receitas revertem inteiramente a favor das vítimas do incêndio de Pedrógão Grande. A maior sala de espectáculos do país, onde 25 artistas portugueses subiram ao palco, esteve lotada num movimento de solidariedade que já angariou mais de um milhão de euros.

PUB

A onda de solidariedade estende-se a todos, desde os que estão presentes na sala de espectáculos aos que não puderam ir e acompanham as transmissões. Nas redes sociais, emergiu uma ideia comum: a força da união de todos os portugueses. No Twitter, são muitas as pessoas que exaltam a solidariedade do povo português e a capacidade de se reerguer após a tragédia.

A música têm esta capacidade de unir milhares de pessoas ????#JuntosPorTodos — Susana Santos (@Susanadossants) 27 de junho de 2017

PUB

Cada dia que passa tenho ainda mais orgulho em ser português!! Povo mais unido que nós não há! #JuntosPorTodos — Helder Pinto (@Helder_Pinto15) 27 de junho de 2017

O concerto está a ser transmitido numa emissão conjunta, pela primeira vez, pelas televisões generalistas e por todas as estações de rádio portuguesas.

Esta emissão de rádio é histórica! #JuntosPorTodos — Joana Azevedo (@JoannaAzevedo) 27 de junho de 2017

Hoje à noite, pela primeira vez, fará sentido a expressão "estas rádios portuguesas dão todas a mesma coisa". #JuntosPorTodos — Hugo Belo (@hmsbelo) 27 de junho de 2017

Tudo isto que está a acontecer esta noite é lindo. As televisões e as rádios todas unidas. ?????? #JuntosPorTodos — Rita Listing (@RitaListing) 27 de junho de 2017

Até ao final do espectáculo é possível comprar os chamados bilhetes solidários, por 15 euros, que não dão acesso ao evento, mas cujo valor será acrescentado aos lucros. Pode contribuir através da linha de valor valor acrescentado 760 200 200 e, para quem está fora de Portugal, pode ajudar através das linhas internacionais.

Os portugueses que vivem fora de Portugal também podem contribuir para esta causa solidária. #juntosportodos #rtp Uma publicação partilhada por Pedro Pacheco Fernandes (@pedrofernandes_oficial) a Jun 27, 2017 às 2:02 PDT

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O valor de um milhão de euros foi atingido pouco depois das 23h30 e celebrado por todos os 14 mil que estavam no Meo Arena e o eco estendeu-se também às redes sociais.

1 000 0000!!! Portugal é enorme!!! #JuntosPorTodos ?? — Paulo Cesar (@pcpg42) 27 de junho de 2017

PUB

PUB