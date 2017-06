Morreu o homem que criou o urso Paddington

A imagem de marca é dada por um chapéu vermelho e uma canadiana azul, ambos indispensáveis para enfrentar o mau tempo de Londres, sobretudo quando quem os veste é um urso vindo da floresta do Peru que deve o seu nome a uma estação de comboios da capital inglesa. Paddington, que apareceu pela primeira vez num livro de 1958, A Bear Called Paddington, tornou-se rapidamente um clássico da literatura infantil, dando origem a uma série televisiva e a um filme (produzido por David Heyman, o produtor de Harry Potter) que no fim deste ano conhecerá uma sequela. O homem que o criou, Michael Bond, morreu esta terça-feira aos 91 anos, informou a Harper Collins, a sua editora.

PUB

Em Portugal, o livro tem por título Um Urso Chamado Paddington - Aventuras do urso que nasceu no Peru e está publicado pela Editorial Presença, que lançou também O Regresso de Paddington - Novas aventuras do urso que nasceu no Peru, escrito para comemorar os 50 anos da criação da personagem em 2008.

PUB

Michael Bond, que contava muitas vezes que Paddington, o ursinho viciado em compota de laranja, nascera de um encontro casual com um urso numa loja de brinquedos e das suas memórias de infância – o pequeno urso castanho inspira-se no pai do autor, um funcionário dos correios muito educado que usava sempre chapéu.

Quando na véspera do Natal de 1956, o escritor levou para casa para oferecer à sua mulher Brenda o ursinho de peluche começou a escrever histórias sobre ele, mais por divertimento do que a pensar que um dia as iria publicar. Mas dez dias depois percebeu que tinha material para um livro, que na realidade não foi pensado para ser lido por crianças. Entretanto já foi traduzido em cerca de 40 línguas com vendas de mais de 35 milhões de exemplares.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto

Antes de publicar as aventuras do urso que nasceu no Peru e foi adoptado por uma família em Londres, Michael Bond, que nasceu em Newbury, no Reino Unido, em 1926, tinha produzido uma série de peças teatrais e contos, enquanto trabalhava como operador de câmara para a BBC.

PUB

PUB